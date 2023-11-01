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Дома в Сан-Диего, США

1 объект найдено
Дом 5 спален в Сан-Диего, США
Дом 5 спален
Сан-Диего, США
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 275 м²
Этот современный прибрежный мастер расположен в одном из высококлассных и игривых прибрежных…
€4,07 млн

Параметры недвижимости в Сан-Диего, США

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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