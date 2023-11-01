ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
США
San Diego County
Кондоминиумы
Кондо в San Diego County, США
Кондо
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Таунхаус 3 комнаты с бассейном, с гаражом, с джакузи
Голливуд, США
3
2
761 м²
1
Один из самых доступных вариантов в самом прекрасном комплексе. Уникальность этого предложен…
€662,043
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с видом на море, с бассейном
Майами-Дейд, США
3
174 м²
Жилой комплекс расположен в районе Авентура, спроектирован архитектором Карлосом Оттом и пре…
€586,884
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Bal Harbour Village, США
4
343 м²
27
Предлагаются на продажу элитные апартаменты с видом на океан и пляж в Бал-Харбор, Майами. Ре…
€8,27 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с бассейном
Bal Harbour Village, США
2
178 м²
На продажу предлагаются апартаменты в Бал Харборе при известном отельном бренде. Во Флориде …
€2,64 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Нью-Йорк, США
3
1
5
Престижные апартаменты в резиденции прямо на Бродвее недалеко от парка в Манхэттене. Пятиэта…
€732,976
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Bal Harbour Village, США
3
368 м²
Хотите жить в солнечном городе, наслаждаться жизнью и получать от нее все? Добро пожаловать …
€4,41 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с видом на море, с бассейном
Майами-Дейд, США
1
72 м²
Жилой комплекс расположен в районе Авентура, спроектирован архитектором Карлосом Оттом и пре…
€237,165
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Нью-Йорк, США
3
1
20
Восхитительные виды на Манхэттен! Просторная терраса! Стильная мебель и дизайн интерьеров. …
€922,131
Рекомендовать
Квартира 4 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Майами-Дейд, США
4
512 м²
40
Это один из самых изумительных кондоминиум сооружений во всем Майами. 40-этажное здание пред…
€7,95 млн
Рекомендовать
Квартира
Майами, США
- Первое Кондо Building в мире на базе Airbnb. Ваш агрегат будет доступен для аренды на Airb…
€283,733
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с террасой, с бассейном
Майами-Дейд, США
2
122 м²
7
Майами – отличное место для жизни, отдыха и работы. Предлагаются на продажу апартаменты в с…
€329,619
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с холодильником, с плитой, с отоплением
Филадельфия, США
3
1
103 м²
Real estate investment in Philadelphia Choose a safe investment in the USA This P…
€113,493
1
Рекомендовать
Параметры недвижимости в San Diego County, США
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL