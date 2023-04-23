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Жильё с видом на море в Rose Hill, США

1 объект найдено
Дом 4 спальни в Rose Hill, США
Дом 4 спальни
Rose Hill, США
5 Количество комнат 4 ванных комнат 246 м²
€ 1,789,482
Этот проект, расположенный в Кадыкёе, предлагает множество возможностей как для транспорта, …

Параметры недвижимости в Rose Hill, США

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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