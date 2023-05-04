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Жильё в Пенсильвания, США

2 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни в Филадельфия, США
Таунхаус 3 спальни
Филадельфия, США
1 ванных комнат 81 м²
€ 104,442
Real estate investment in Philadelphia Choose a safe investment in the USA This P…
Таунхаус 3 спальни в Филадельфия, США
Таунхаус 3 спальни
Филадельфия, США
1 ванных комнат 93 м²
€ 118,065
Real estate investment in Philadelphia Choose a safe investment in the USA This P…

Параметры недвижимости в Пенсильвания, США

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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