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Жильё в Северная Каролина, США

2 объекта найдено
Дом 3 спальни в Calabash, США
Дом 3 спальни
Calabash, США
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 209 м²
Количество этажей 2
€ 496,803
Дом 4 спальни в Calabash, США
Дом 4 спальни
Calabash, США
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 343 м²
€ 649,576

Параметры недвижимости в Северная Каролина, США

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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