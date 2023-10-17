Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. США
  4. Нью-Йорк
  5. Квартиры

Квартиры в Нью-Йорк, США

Квартира В архив
Очистить
1 объект найдено
Студия 1 спальня в Manhattan Community Board 1, США
Студия 1 спальня
Manhattan Community Board 1, США
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 37
Финансовый район Манхэттена, около знаменитой улицы Уолл-стрит находится улица Гринвич-стрит…
€909,565

Параметры недвижимости в Нью-Йорк, США

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти