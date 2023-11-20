Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. США
  4. Новый Орлеан
  5. Дома

Дома в Новый Орлеан, США

6 объектов найдено
Дом 5 спален в Новый Орлеан, США
Дом 5 спален
Новый Орлеан, США
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 264 м²
УДИВИТЕЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ владеть в Нижнем Садовом Районе по доступной цене. Этот хорошо сохр…
€504,528
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+79786826771 avanisimov@gmail.com
Дом 2 спальни в Новый Орлеан, США
Дом 2 спальни
Новый Орлеан, США
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Очаровательный коттедж, расположенный на выровненной деревьями Мемфис-стрит, всего в 2 кварт…
€536,634
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+79786826771 avanisimov@gmail.com
Дом 4 спальни в Новый Орлеан, США
Дом 4 спальни
Новый Орлеан, США
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 199 м²
Недавно построенный дом, расположенный в популярном районе Фонтенбло. Эта двухэтажная резиде…
€549,476
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+79786826771 avanisimov@gmail.com
Дом 6 спален в Новый Орлеан, США
Дом 6 спален
Новый Орлеан, США
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 274 м²
Воспользуйтесь этой невероятной возможностью! Примите лучшее из обоих миров, владея и прожив…
€550,302
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+79786826771 avanisimov@gmail.com
Дом 6 спален в Новый Орлеан, США
Дом 6 спален
Новый Орлеан, США
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 775 м²
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ТРЕХЭТАЖНЫЙ КИРПИЧНЫЙ ДОМ НА ЧАСТНОЙ И ЗАКРЫТОЙ УЛИЦЕ С 24-ЧАСОВОЙ ОХРАНОЙ. ПЕР…
€4,13 млн
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+79786826771 avanisimov@gmail.com
Дом 6 спален в Новый Орлеан, США
Дом 6 спален
Новый Орлеан, США
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 775 м²
ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ТРЕХЭТАЖНЫЙ КИРПИЧНЫЙ ДОМ НА ЧАСТНОЙ И ЗАКРЫТОЙ УЛИЦЕ С 24-ЧАСОВОЙ ОХРАНОЙ. ПЕР…
€4,13 млн
Позвонить
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
+79786826771 avanisimov@gmail.com

Параметры недвижимости в Новый Орлеан, США

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти