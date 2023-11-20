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Кондо в Новый Орлеан, США

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1 объект найдено
Кондо 1 спальня в Новый Орлеан, США
Кондо 1 спальня
Новый Орлеан, США
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Просторный свет заполнен 1 кровать/1 ванна Unit w/ Большой частный балкон над двором 4-го эт…
Цена по запросу
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+79786826771 avanisimov@gmail.com

Параметры недвижимости в Новый Орлеан, США

с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
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