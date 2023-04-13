Купить недвижимость в США

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6 объектов найдено
Дом 3 спальнив Calabash, США
Дом 3 спальни
Calabash, США
9 Количество комнат 3 ванных комнат 209 м² Количество этажей 2
€ 500,027
Приходите и посмотрите на этот удивительный дом с тремя спальнями и тремя ванными комнатами,…
Кондо 5 спаленв Майами-Дейд, США
Кондо 5 спален
Майами-Дейд, США
6 ванных комнат 735 м² 53/57 Этаж
€ 11,366,325
В этом двухэтажном убежище в облаках открывается максимальный вид на воду через окна от пола…
Кондо 1 спальняв Майами, США
Кондо 1 спальня
Майами, США
2 Количество комнат 2 ванных комнат 143 м² Количество этажей 75
€ 1,061,978
Baccarat Hotel & amp; Резиденции предназначены для того, чтобы вовремя перенести жителей в б…
Дом 4 спальнив Даллас, США
Дом 4 спальни
Даллас, США
5 Количество комнат 3 ванных комнат 317 м²
€ 772,819
Великолепный современный дом с открытой и яркой планировкой, чистыми линиями, гладкой тексту…
Дом 3 спальнив Даллас, США
Дом 3 спальни
Даллас, США
3 ванных комнат 255 м²
€ 717,442
Потрясающее новое здание от Mustique Development в отличном месте на M-Street и в элементарн…
Дом 5 комнатв Майами, США
Дом 5 комнат
Майами, США
5 Количество комнат 5 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 3,346,246
Фантастический новый строительный дом с 5 Спальнями, 6 ванн 2 половины ванн. Кафельные полы …

Регионы с недвижимостью на продажу

Union Hill-Novelty Hill
Флорида
Техас
Даллас
Майами
Детройт
Мичиган
Пенсильвания
Северная Каролина
Филадельфия
Elfers
Manhattan Community Board 1
Palm Harbor
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