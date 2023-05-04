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Жильё в Мичиган, США

2 объекта найдено
Дом 2 спальни в Детройт, США
Дом 2 спальни
Детройт, США
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
€ 82,213
Дом 3 спальни в Детройт, США
Дом 3 спальни
Детройт, США
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
€ 126,482

Параметры недвижимости в Мичиган, США

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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