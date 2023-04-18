Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. США
  3. Американское Самоа
  4. Miami
  5. Квартиры

Купить квартиру с бассейном в Miami, США

Квартира В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 4 спальнив Майами-Дейд, США
Квартира 4 спальни
Майами-Дейд, США
460 м² Количество этажей 24
€ 4,245,026
Продаются роскошные апартаменты в резиденции на Уильямс Айленд, в районе Майами – Ав…
Квартира 3 спальнив Майами-Дейд, США
Квартира 3 спальни
Майами-Дейд, США
250 м²
€ 806,767
Купить квартиру в кондоминиуме Altantic III в Майами, Соединенные Штаты Америки. Здесь пов…
Квартира 3 спальнив Майами-Дейд, США
Квартира 3 спальни
Майами-Дейд, США
227 м²
€ 795,097
Купить квартиру в кондоминиуме Altantic III в Майами, Соединенные Штаты Америки. Здесь пов…
Квартира 3 спальнив Майами-Дейд, США
Квартира 3 спальни
Майами-Дейд, США
227 м²
€ 822,881
Купить квартиру в кондоминиуме Altantic III в Майами, Соединенные Штаты Америки. Здесь пов…
Квартира 3 спальнив Майами-Дейд, США
Квартира 3 спальни
Майами-Дейд, США
254 м² Количество этажей 51
€ 2,250,727
Если вы стремитесь окружить себя атмосферой богатства и великолепия, желаете проживать на …
Дом 6 спаленв Даллас, США
Дом 6 спален
Даллас, США
7 ванных комнат 673 м²
€ 1,600,966
Престижная постройка на заказ '08 в районе Престон Холлоу в Далласе. Кажется, будто вы ж…
Квартира 3 спальнив Майами-Дейд, США
Квартира 3 спальни
Майами-Дейд, США
253 м²
€ 895,990
Купить квартиру в кондоминиуме Altantic III в Майами, Соединенные Штаты Америки. Здесь пов…
Дом 4 спальнив Майами, США
Дом 4 спальни
Майами, США
7 Количество комнат 3 ванных комнат
€ 1,591,675
Абсолютно красивый и реконструированный дом с отличной отделкой и готовым к переезду. Этот п…
Квартира 4 спальнив Майами-Дейд, США
Квартира 4 спальни
Майами-Дейд, США
254 м² Количество этажей 51
€ 3,058,677
Если вы стремитесь окружить себя атмосферой богатства и великолепия, желаете проживать на …
Квартира 3 спальнив Майами-Дейд, США
Квартира 3 спальни
Майами-Дейд, США
174 м²
€ 600,834
Жилой комплекс расположен в районе Авентура, спроектирован архитектором Карлосом Оттом и пре…
Квартира 3 спальнив Майами-Дейд, США
Квартира 3 спальни
Майами-Дейд, США
182 м² Количество этажей 48
€ 2,150,588
Современное здание на побережье Майами – дизайнерское воплощение в реальность всемирно…
Квартира 1 спальняв Майами-Дейд, США
Квартира 1 спальня
Майами-Дейд, США
72 м²
€ 239,846
Жилой комплекс расположен в районе Авентура, спроектирован архитектором Карлосом Оттом и пре…

Параметры недвижимости в Miami, США

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти