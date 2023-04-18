Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. США
  3. Американское Самоа
  4. Miami
  5. Квартиры

Купить квартиру с видом на море в Miami, США

Квартира В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 6 спаленв Майами-Дейд, США
Квартира 6 спален
Майами-Дейд, США
606 м²
€ 3,265,002
Апартаменты в жилом комплексе на Каунтри Клаб Драйв в районе Авентура в Майами, США. Отсюда …
Квартира 3 спальнив Bal Harbour Village, США
Квартира 3 спальни
Bal Harbour Village, США
210 м²
€ 1,943,849
Хотите жить в солнечном городе, наслаждаться жизнью и получать от нее все? Добро пожаловать …
Квартира 1 спальняв Майами-Дейд, США
Квартира 1 спальня
Майами-Дейд, США
80 м² Количество этажей 48
€ 1,010,106
Современное здание на побережье Майами – дизайнерское воплощение в реальность всемирно…
Дом 3 спальнив Детройт, США
Дом 3 спальни
Детройт, США
1 ванных комнат 95 м²
€ 83,298
Choose to invest in Detroit Among the most profitable and safe real estate investment…
Квартира 3 спальнив Bal Harbour Village, США
Квартира 3 спальни
Bal Harbour Village, США
264 м² Количество этажей 27
€ 5,878,392
Предлагаются на продажу элитные апартаменты с видом на океан и пляж в Бал-Харбор, Майами. Ре…
Виллав Калифорния, США
Вилла
Калифорния, США
1 146 м²
€ 11,835,533
США Штат Калифорния, Округ Лос Анджелес &nbsp; Современная вилла&…
Квартира 1 спальняв San Francisco, США
Квартира 1 спальня
San Francisco, США
2 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 1,005,982
Романтичные апартаменты в стиле великолепной королевы Анны Викторианской занимают второй эта…
Квартирав Майами-Дейд, США
Квартира
Майами-Дейд, США
Количество этажей 40
€ 30,608,493
Это один из самых изумительных кондоминиум сооружений во всем Майами. 40-этажное здание пред…
Вилла 6 спаленв Северный Голливуд, США
Вилла 6 спален
Северный Голливуд, США
8 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 2
€ 2,379,939
Элегантная вилла, полностью отремонтированная в 2017 году, в элитном квартале  Беверли-Хиллз…
Квартира 1 спальняв Bal Harbour Village, США
Квартира 1 спальня
Bal Harbour Village, США
107 м²
€ 883,199
На продажу предлагаются апартаменты в Бал Харборе при известном отельном бренде. Во Флориде …
Квартира 3 спальнив Bal Harbour Village, США
Квартира 3 спальни
Bal Harbour Village, США
368 м²
€ 4,460,074
Хотите жить в солнечном городе, наслаждаться жизнью и получать от нее все? Добро пожаловать …
Коттедж 4 спальнив Малибу, США
Коттедж 4 спальни
Малибу, США
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 2
€ 2,288,403
Панорамный дом на первой линии от океана! Незабываемые виды на бесконечные водные просторы! …

Параметры недвижимости в Miami, США

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти