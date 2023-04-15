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Купить кондоминиум в Майами-Дейд, США

Майами
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Кондо В архив
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2 объекта найдено
Кондо 5 спаленв Майами-Дейд, США
Кондо 5 спален
Майами-Дейд, США
6 ванных комнат 735 м² 53/57 Этаж
€ 11,257,713
В этом двухэтажном убежище в облаках открывается максимальный вид на воду через окна от пола…
Кондо 1 спальняв Майами, США
Кондо 1 спальня
Майами, США
2 Количество комнат 2 ванных комнат 143 м² Количество этажей 75
€ 1,051,831
Baccarat Hotel & amp; Резиденции предназначены для того, чтобы вовремя перенести жителей в б…

Параметры недвижимости в Майами-Дейд, США

с бассейном
недорогая
элитное
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