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Майами-Дейд
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Купить квартиру с видом на море в Майами-Дейд, США
Майами
5
Квартира
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60 объектов найдено
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Квартира 3 комнаты
Майами, США
3 Количество комнат
576 м²
€ 1,810,000
Добро пожаловать в ваш новый рай на набережной в небе! Угловой блок в роскошном Parque Tower…
Квартира
Майами-Дейд, США
Количество этажей 51
€ 3,356,490
Если вы стремитесь окружить себя атмосферой богатства и великолепия, желаете проживать на …
Квартира 3 спальни
Майами-Дейд, США
174 м²
€ 606,453
Жилой комплекс расположен в районе Авентура, спроектирован архитектором Карлосом Оттом и пре…
Квартира
Майами-Дейд, США
Количество этажей 40
€ 30,441,600
Это один из самых изумительных кондоминиум сооружений во всем Майами. 40-этажное здание пред…
Квартира 3 спальни
Майами, США
279 м²
Количество этажей 7
€ 605,645
Cовременная резиденция находится в непосредственной близости от начальной школы и современно…
Квартира 2 спальни
Майами, США
223 м²
Количество этажей 7
€ 532,870
Cовременная резиденция находится в непосредственной близости от начальной школы и современно…
Квартира 4 спальни
Майами, США
281 м²
Количество этажей 7
€ 849,035
Cовременная резиденция находится в непосредственной близости от начальной школы и современно…
Квартира 3 спальни
Майами-Дейд, США
174 м²
€ 597,558
Жилой комплекс расположен в районе Авентура, спроектирован архитектором Карлосом Оттом и пре…
Квартира 3 спальни
Майами-Дейд, США
174 м²
€ 590,281
Жилой комплекс расположен в районе Авентура, спроектирован архитектором Карлосом Оттом и пре…
Квартира 2 спальни
Майами-Дейд, США
144 м²
€ 386,512
Жилой комплекс расположен в районе Авентура, спроектирован архитектором Карлосом Оттом и пре…
Квартира 1 спальня
Майами-Дейд, США
72 м²
€ 238,538
Жилой комплекс расположен в районе Авентура, спроектирован архитектором Карлосом Оттом и пре…
Квартира 3 спальни
Bal Harbour Village, США
307 м²
Количество этажей 20
€ 1,870,820
Если Вы мечтаете жить в Майами, как на курорте, то добро пожаловать в район Бал Харбор, гд…
Квартира 3 спальни
Bal Harbour Village, США
307 м²
Количество этажей 20
€ 1,830,600
Если Вы мечтаете жить в Майами, как на курорте, то добро пожаловать в район Бал Харбор, гд…
Квартира 3 спальни
Bal Harbour Village, США
307 м²
Количество этажей 20
€ 1,627,400
Если Вы мечтаете жить в Майами, как на курорте, то добро пожаловать в район Бал Харбор, гд…
Квартира 4 спальни
Bal Harbour Village, США
180 м²
Количество этажей 21
€ 1,217,379
Резиденция предлагает не просто апартаменты в кондо Майами, а элитный стиль жизни, который…
Квартира 3 спальни
Bal Harbour Village, США
157 м²
Количество этажей 21
€ 936,445
Резиденция предлагает не просто апартаменты в кондо Майами, а элитный стиль жизни, который…
Квартира 2 спальни
Bal Harbour Village, США
157 м²
Количество этажей 21
€ 1,180,735
Резиденция предлагает не просто апартаменты в кондо Майами, а элитный стиль жизни, который…
Квартира 2 спальни
Bal Harbour Village, США
165 м²
Количество этажей 21
€ 1,001,589
Резиденция предлагает не просто апартаменты в кондо Майами, а элитный стиль жизни, который…
Квартира 2 спальни
Bal Harbour Village, США
235 м²
Количество этажей 20
€ 971,057
Если Вы мечтаете жить в Майами, как на курорте, то добро пожаловать в район Бал Харбор, гд…
Квартира 2 спальни
Bal Harbour Village, США
235 м²
Количество этажей 20
€ 1,133,856
Если Вы мечтаете жить в Майами, как на курорте, то добро пожаловать в район Бал Харбор, гд…
Квартира 4 спальни
Bal Harbour Village, США
418 м²
€ 5,046,800
Хотите жить в солнечном городе, наслаждаться жизнью и получать от нее все? Добро пожаловать …
Квартира 3 спальни
Bal Harbour Village, США
355 м²
€ 3,337,400
Предлагаются на продажу апартаменты с просторной планировкой. Основное преимущество кондомин…
Квартира 2 спальни
Bal Harbour Village, США
157 м²
Количество этажей 21
€ 814,199
Резиденция предлагает не просто апартаменты в кондо Майами, а элитный стиль жизни, который…
Квартира 4 спальни
Bal Harbour Village, США
271 м²
€ 1,952,786
Предлагаются на продажу апартаменты с просторной планировкой. Основное преимущество кондомин…
Квартира 4 спальни
Bal Harbour Village, США
271 м²
€ 2,584,450
Предлагаются на продажу апартаменты с просторной планировкой. Основное преимущество кондомин…
Квартира 4 спальни
Bal Harbour Village, США
355 м²
€ 2,766,786
Предлагаются на продажу апартаменты с просторной планировкой. Основное преимущество кондомин…
Квартира 4 спальни
Bal Harbour Village, США
355 м²
€ 3,174,990
Предлагаются на продажу апартаменты с просторной планировкой. Основное преимущество кондомин…
Квартира 3 спальни
Bal Harbour Village, США
368 м²
€ 4,435,755
Хотите жить в солнечном городе, наслаждаться жизнью и получать от нее все? Добро пожаловать …
Квартира 3 спальни
Bal Harbour Village, США
209 м²
€ 2,084,096
Хотите жить в солнечном городе, наслаждаться жизнью и получать от нее все? Добро пожаловать …
Квартира 3 спальни
Bal Harbour Village, США
210 м²
€ 1,933,250
Хотите жить в солнечном городе, наслаждаться жизнью и получать от нее все? Добро пожаловать …
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