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Квартиры в Луизиана, США

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1 объект найдено
Кондо 1 спальня в Новый Орлеан, США
Кондо 1 спальня
Новый Орлеан, США
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
Просторный свет заполнен 1 кровать/1 ванна Unit w/ Большой частный балкон над двором 4-го эт…
€558,777

Параметры недвижимости в Луизиана, США

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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