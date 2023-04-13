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Купить дом с бассейном в США

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3 объекта найдено
Дом 5 комнатв Майами, США
Дом 5 комнат
Майами, США
5 Количество комнат 5 ванных комнат 1 000 м² 2/1 Этаж
€ 2,268,718
Андалузское сокровище стиля на исключительном, безопасном острове Мэшта, чтобы наслаждаться,…
Дом 5 комнатв Майами, США
Дом 5 комнат
Майами, США
5 Количество комнат 5 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 3,346,246
Фантастический новый строительный дом с 5 Спальнями, 6 ванн 2 половины ванн. Кафельные полы …
Таунхаус 3 комнатыв Голливуд, США
Таунхаус 3 комнаты
Голливуд, США
3 Количество комнат 2 ванных комнат 761 м² 1 Этаж
€ 636,514
Один из самых доступных вариантов в самом прекрасном комплексе. Уникальность этого предложен…

Регионы с недвижимостью на продажу

Union Hill-Novelty Hill
Техас
Даллас
Детройт
Мичиган
Пенсильвания
Северная Каролина
Филадельфия

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