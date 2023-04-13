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Купить дом с видом на море в США

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1 объект найдено
Дом 4 спальнив Rose Hill, США
Дом 4 спальни
Rose Hill, США
5 Количество комнат 4 ванных комнат 246 м²
€ 1,805,608
Этот проект, расположенный в Кадыкёе, предлагает множество возможностей как для транспорта, …

Регионы с недвижимостью на продажу

Union Hill-Novelty Hill
Техас
Даллас
Детройт
Мичиган
Пенсильвания
Северная Каролина
Филадельфия

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