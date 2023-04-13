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Купить дом с видом на горы в США

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2 объекта найдено
Виллав Калифорния, США
Вилла
Калифорния, США
€ 23,570,000
США Калифорния, Лос Анджелес &nbsp; Вилла с видом на океан &nbsp;…
Виллав Калифорния, США
Вилла
Калифорния, США
1 146 м²
€ 13,050,000
США Штат Калифорния, Округ Лос Анджелес &nbsp; Современная вилла&…

Регионы с недвижимостью на продажу

Union Hill-Novelty Hill
Техас
Даллас
Детройт
Мичиган
Пенсильвания
Северная Каролина
Филадельфия

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