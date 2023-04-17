Купить квартиру в Даллас, США

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Квартира 2 спальни
Даллас, США
3 ванных комнат
251 м²
€ 796,574
Желанный отремонтированный план B с белыми мраморными полами, окнами на стенах, увеличенной …
Квартира 1 спальня
Даллас, США
1 ванных комнат
€ 473,392
1BR, 1.5BA в кондоминиумах The House напротив Парка Победы. С балкона оконечного блока откры…
Квартира 2 спальни
Даллас, США
2 ванных комнат
193 м²
€ 710,089
Роскошная жизнь в Mayfair, расположенном в центре города возле Turtle Creek в Lee Park. Редк…
Параметры недвижимости в Даллас, США
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