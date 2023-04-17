Купить недвижимость в Даллас, США

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11 объектов найдено
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Дом 4 спальни
Даллас, США
5 ванных комнат
339 м²
€ 933,129
Расположенный на историческом бульваре Лейквуд дом с 4 спальнями и 5 ванными комнатами сохра…
Дом 3 спальни
Даллас, США
3 ванных комнат
267 м²
€ 468,841
Этот элегантный дом расположен всего в 6,4 км от центра Далласа и в нескольких минутах от кр…
Квартира 2 спальни
Даллас, США
3 ванных комнат
251 м²
€ 796,574
Желанный отремонтированный план B с белыми мраморными полами, окнами на стенах, увеличенной …
Дом 4 спальни
Даллас, США
7 Количество комнат
4 ванных комнат
412 м²
€ 909,460
Потрясающий дом, расположенный в красивой Престон-Холлоу. Этот дом предлагает освежающую пла…
Дом 6 спален
Даллас, США
7 ванных комнат
673 м²
€ 1,592,237
Престижная постройка на заказ '08 в районе Престон Холлоу в Далласе. Кажется, будто вы ж…
Дом 4 спальни
Даллас, США
5 ванных комнат
760 м²
€ 3,549,533
Элегантный и стильный, этот изысканно обставленный дом - редкость, сочетающая роскошь и расп…
Дом 5 спален
Даллас, США
6 ванных комнат
626 м²
€ 2,092,941
Этот великолепный дом, расположенный на фервее престижной Престон-Холлоу, был полностью обно…
Дом 4 спальни
Даллас, США
5 Количество комнат
3 ванных комнат
317 м²
€ 773,723
Великолепный современный дом с открытой и яркой планировкой, чистыми линиями, гладкой тексту…
Квартира 1 спальня
Даллас, США
1 ванных комнат
€ 473,392
1BR, 1.5BA в кондоминиумах The House напротив Парка Победы. С балкона оконечного блока откры…
Дом 3 спальни
Даллас, США
3 ванных комнат
255 м²
€ 718,282
Потрясающее новое здание от Mustique Development в отличном месте на M-Street и в элементарн…
Квартира 2 спальни
Даллас, США
2 ванных комнат
193 м²
€ 710,089
Роскошная жизнь в Mayfair, расположенном в центре города возле Turtle Creek в Lee Park. Редк…
Параметры недвижимости в Даллас, США
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