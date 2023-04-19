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Купить недвижимость в Brunswick County, США

2 объекта найдено
Дом 3 спальнив Calabash, США
Дом 3 спальни
Calabash, США
9 Количество комнат 3 ванных комнат 209 м² Количество этажей 2
€ 501,042
Приходите и посмотрите на этот удивительный дом с тремя спальнями и тремя ванными комнатами,…
Дом 4 спальнив Calabash, США
Дом 4 спальни
Calabash, США
9 Количество комнат 4 ванных комнат 343 м²
€ 655,118
Это дыхание, 3696 кв. ft Signature Home разработан выдающимся, отмеченный наградами художник…

Параметры недвижимости в Brunswick County, США

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