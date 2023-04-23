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Жильё с бассейном в Бровард, США

1 объект найдено
Таунхаус 3 комнаты в Голливуд, США
Таунхаус 3 комнаты
Голливуд, США
3 Количество комнат 2 ванных комнат 761 м² 1 Этаж
€ 630,830
Один из самых доступных вариантов в самом прекрасном комплексе. Уникальность этого предложен…

Параметры недвижимости в Бровард, США

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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