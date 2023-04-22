США
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в США
Новые дома в США
Все новостройки в США
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в США
Жилая
Квартира в США
Кондо
Дом в США
Вилла
Земельные участки в США
Элитная недвижимость в США
Найти агента в США
Агентства недвижимости в США
Агенты в США
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в США
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в США
Найти агента в США
Агентства недвижимости в США
Агенты в США
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в США
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Кондо
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
США
Американское Самоа
Broward
Жильё в Broward, США
Очистить
6 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Квартира 1 спальня
Broward, США
2 Количество комнат
1 ванных комнат
23/26 Этаж
€ 279,367
Восхитительный вид на океан! Прекрасные апартаменты с 1 спальней и 1 полноценной ванной комн…
Квартира 1 спальня
Broward, США
2 Количество комнат
1 ванных комнат
19/22 Этаж
€ 179,967
Незабываемый вид с террасы этой квартиры! 1 спальня, 1 полноценная ванная комната, 1 отде…
Квартира 2 спальни
Broward, США
3 Количество комнат
2 ванных комнат
5/10 Этаж
€ 188,348
Панорамная квартира с просторной лоджией в Майами. 2 спальни, 2 полноценные ванные комнат…
Квартира 2 спальни
Broward, США
3 Количество комнат
2 ванных комнат
11/27 Этаж
€ 189,249
2 спальни, 2 полноценные ванные комнаты, гостиная, кухня, терраса с красивым видом. 11 эт…
Квартира 2 спальни
Broward, США
3 Количество комнат
2 ванных комнат
6/12 Этаж
€ 232,596
Просторная квартира 158 кв.м. с потрясающими видами! 2 спальни, 2 полноценные ванные комн…
Квартира 2 спальни
Broward, США
3 Количество комнат
1 ванных комнат
10/15 Этаж
€ 242,419
Светлые апартаменты в Майами с красивым видом из окон. 2 спальни, 1 полноценная ванная ко…
Параметры недвижимости в Broward, США
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты