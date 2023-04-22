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Жильё в Broward, США

6 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Broward, США
Квартира 1 спальня
Broward, США
2 Количество комнат 1 ванных комнат 23/26 Этаж
€ 279,367
Восхитительный вид на океан! Прекрасные апартаменты с 1 спальней и 1 полноценной ванной комн…
Квартира 1 спальня в Broward, США
Квартира 1 спальня
Broward, США
2 Количество комнат 1 ванных комнат 19/22 Этаж
€ 179,967
Незабываемый вид с террасы этой квартиры! 1 спальня, 1 полноценная ванная комната, 1 отде…
Квартира 2 спальни в Broward, США
Квартира 2 спальни
Broward, США
3 Количество комнат 2 ванных комнат 5/10 Этаж
€ 188,348
Панорамная квартира с просторной лоджией в Майами. 2 спальни, 2 полноценные ванные комнат…
Квартира 2 спальни в Broward, США
Квартира 2 спальни
Broward, США
3 Количество комнат 2 ванных комнат 11/27 Этаж
€ 189,249
2 спальни, 2 полноценные ванные комнаты, гостиная, кухня, терраса с красивым видом. 11 эт…
Квартира 2 спальни в Broward, США
Квартира 2 спальни
Broward, США
3 Количество комнат 2 ванных комнат 6/12 Этаж
€ 232,596
Просторная квартира 158 кв.м. с потрясающими видами! 2 спальни, 2 полноценные ванные комн…
Квартира 2 спальни в Broward, США
Квартира 2 спальни
Broward, США
3 Количество комнат 1 ванных комнат 10/15 Этаж
€ 242,419
Светлые апартаменты в Майами с красивым видом из окон. 2 спальни, 1 полноценная ванная ко…

Параметры недвижимости в Broward, США

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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