Купить квартиру с видом на горы в США

Дом 4 спальни Лос-Анджелес, США 7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 2

€ 2,632,441

Стильная вилла, с прекрасным дизайном, расположена в Лос-Анджелесе на одной из лучших улиц в…