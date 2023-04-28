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20 объектов найдено
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Дом 2 спальни
Детройт, США
1 ванных комнат
66 м²
€ 82,491
Choose to invest in Detroit Among the most profitable and safe real estate investment…
Таунхаус 3 спальни
Филадельфия, США
1 ванных комнат
81 м²
€ 104,246
Real estate investment in Philadelphia Choose a safe investment in the USA This P…
Таунхаус 3 спальни
Филадельфия, США
1 ванных комнат
93 м²
€ 117,844
Real estate investment in Philadelphia Choose a safe investment in the USA This P…
Дом 3 спальни
Calabash, США
9 Количество комнат
3 ванных комнат
209 м²
Количество этажей 2
€ 498,479
Приходите и посмотрите на этот удивительный дом с тремя спальнями и тремя ванными комнатами,…
Дом 4 спальни
Calabash, США
9 Количество комнат
4 ванных комнат
343 м²
€ 651,767
Это дыхание, 3696 кв. ft Signature Home разработан выдающимся, отмеченный наградами художник…
Дом 3 спальни
Детройт, США
1 ванных комнат
170 м²
€ 126,909
Choose to invest in Detroit A stable and high yielding real estate investment in the …
Дом 4 спальни
Даллас, США
5 ванных комнат
339 м²
€ 929,153
Расположенный на историческом бульваре Лейквуд дом с 4 спальнями и 5 ванными комнатами сохра…
Дом 3 спальни
Даллас, США
3 ванных комнат
267 м²
€ 466,843
Этот элегантный дом расположен всего в 6,4 км от центра Далласа и в нескольких минутах от кр…
Дом 4 спальни
Даллас, США
7 Количество комнат
4 ванных комнат
412 м²
€ 905,585
Потрясающий дом, расположенный в красивой Престон-Холлоу. Этот дом предлагает освежающую пла…
Дом 6 спален
Даллас, США
7 ванных комнат
673 м²
€ 1,585,453
Престижная постройка на заказ '08 в районе Престон Холлоу в Далласе. Кажется, будто вы ж…
Дом 4 спальни
Даллас, США
5 ванных комнат
760 м²
€ 3,534,408
Элегантный и стильный, этот изысканно обставленный дом - редкость, сочетающая роскошь и расп…
Дом 5 спален
Даллас, США
6 ванных комнат
626 м²
€ 2,084,023
Этот великолепный дом, расположенный на фервее престижной Престон-Холлоу, был полностью обно…
Дом 4 спальни
Даллас, США
5 Количество комнат
3 ванных комнат
317 м²
€ 770,427
Великолепный современный дом с открытой и яркой планировкой, чистыми линиями, гладкой тексту…
Дом 3 спальни
Даллас, США
3 ванных комнат
255 м²
€ 715,221
Потрясающее новое здание от Mustique Development в отличном месте на M-Street и в элементарн…
Дом 3 спальни
Harris County, США
10 Количество комнат
3 ванных комнат
557 м²
€ 2,080,397
Оазис в городе! Этот дом в Ривер-Оукс отличается впечатляющим входом в атриум, открытой план…
Дом 5 спален
Harris County, США
4 ванных комнат
408 м²
€ 480,350
Вот ваша возможность приобрести роскошный дом в закрытом жилом комплексе. Когда вы входите в…
Дом 3 спальни
Harris County, США
3 ванных комнат
228 м²
€ 734,258
Все самое лучшее ждет вас в этом великолепном доме, расположенном в частном закрытом анклаве…
Дом 6 спален
Harris County, США
7 ванных комнат
2 475 м²
€ 26,741,485
Квинтэссенция классического загородного поместья, спроектированная с исключительным качество…
Дом 8 спален
Harris County, США
8 ванных комнат
2 453 м²
€ 27,194,730
По-королевски шикарный дом с роскошным ландшафтным садом расположен в США, в штате Техас, в …
Дом 4 спальни
Harris County, США
4 ванных комнат
1 380 м²
€ 24,928,503
Стильный дизайнерский дом среди пышной зелени, рядом с озером и заповедником. 2011 год по…
Параметры недвижимости в Американское Самоа, США
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