Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. США
  3. Американское Самоа
  4. Дома

Дома в Американское Самоа, США

Техас
14
Даллас
8
Детройт
2
Мичиган
2
Пенсильвания
2
Северная Каролина
2
Филадельфия
2
20 объектов найдено
Дом 2 спальни в Детройт, США
Дом 2 спальни
Детройт, США
1 ванных комнат 66 м²
€ 82,491
Choose to invest in Detroit Among the most profitable and safe real estate investment…
Таунхаус 3 спальни в Филадельфия, США
Таунхаус 3 спальни
Филадельфия, США
1 ванных комнат 81 м²
€ 104,246
Real estate investment in Philadelphia Choose a safe investment in the USA This P…
Таунхаус 3 спальни в Филадельфия, США
Таунхаус 3 спальни
Филадельфия, США
1 ванных комнат 93 м²
€ 117,844
Real estate investment in Philadelphia Choose a safe investment in the USA This P…
Дом 3 спальни в Calabash, США
Дом 3 спальни
Calabash, США
9 Количество комнат 3 ванных комнат 209 м² Количество этажей 2
€ 498,479
Приходите и посмотрите на этот удивительный дом с тремя спальнями и тремя ванными комнатами,…
Дом 4 спальни в Calabash, США
Дом 4 спальни
Calabash, США
9 Количество комнат 4 ванных комнат 343 м²
€ 651,767
Это дыхание, 3696 кв. ft Signature Home разработан выдающимся, отмеченный наградами художник…
Дом 3 спальни в Детройт, США
Дом 3 спальни
Детройт, США
1 ванных комнат 170 м²
€ 126,909
Choose to invest in Detroit A stable and high yielding real estate investment in the …
Дом 4 спальни в Даллас, США
Дом 4 спальни
Даллас, США
5 ванных комнат 339 м²
€ 929,153
Расположенный на историческом бульваре Лейквуд дом с 4 спальнями и 5 ванными комнатами сохра…
Дом 3 спальни в Даллас, США
Дом 3 спальни
Даллас, США
3 ванных комнат 267 м²
€ 466,843
Этот элегантный дом расположен всего в 6,4 км от центра Далласа и в нескольких минутах от кр…
Дом 4 спальни в Даллас, США
Дом 4 спальни
Даллас, США
7 Количество комнат 4 ванных комнат 412 м²
€ 905,585
Потрясающий дом, расположенный в красивой Престон-Холлоу. Этот дом предлагает освежающую пла…
Дом 6 спален в Даллас, США
Дом 6 спален
Даллас, США
7 ванных комнат 673 м²
€ 1,585,453
Престижная постройка на заказ '08 в районе Престон Холлоу в Далласе. Кажется, будто вы ж…
Дом 4 спальни в Даллас, США
Дом 4 спальни
Даллас, США
5 ванных комнат 760 м²
€ 3,534,408
Элегантный и стильный, этот изысканно обставленный дом - редкость, сочетающая роскошь и расп…
Дом 5 спален в Даллас, США
Дом 5 спален
Даллас, США
6 ванных комнат 626 м²
€ 2,084,023
Этот великолепный дом, расположенный на фервее престижной Престон-Холлоу, был полностью обно…
Дом 4 спальни в Даллас, США
Дом 4 спальни
Даллас, США
5 Количество комнат 3 ванных комнат 317 м²
€ 770,427
Великолепный современный дом с открытой и яркой планировкой, чистыми линиями, гладкой тексту…
Дом 3 спальни в Даллас, США
Дом 3 спальни
Даллас, США
3 ванных комнат 255 м²
€ 715,221
Потрясающее новое здание от Mustique Development в отличном месте на M-Street и в элементарн…
Дом 3 спальни в Harris County, США
Дом 3 спальни
Harris County, США
10 Количество комнат 3 ванных комнат 557 м²
€ 2,080,397
Оазис в городе! Этот дом в Ривер-Оукс отличается впечатляющим входом в атриум, открытой план…
Дом 5 спален в Harris County, США
Дом 5 спален
Harris County, США
4 ванных комнат 408 м²
€ 480,350
Вот ваша возможность приобрести роскошный дом в закрытом жилом комплексе. Когда вы входите в…
Дом 3 спальни в Harris County, США
Дом 3 спальни
Harris County, США
3 ванных комнат 228 м²
€ 734,258
Все самое лучшее ждет вас в этом великолепном доме, расположенном в частном закрытом анклаве…
Дом 6 спален в Harris County, США
Дом 6 спален
Harris County, США
7 ванных комнат 2 475 м²
€ 26,741,485
Квинтэссенция классического загородного поместья, спроектированная с исключительным качество…
Дом 8 спален в Harris County, США
Дом 8 спален
Harris County, США
8 ванных комнат 2 453 м²
€ 27,194,730
По-королевски шикарный дом с роскошным ландшафтным садом расположен в США, в штате Техас, в …
Дом 4 спальни в Harris County, США
Дом 4 спальни
Harris County, США
4 ванных комнат 1 380 м²
€ 24,928,503
Стильный дизайнерский дом среди пышной зелени, рядом с озером и заповедником. 2011 год по…

Параметры недвижимости в Американское Самоа, США

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти