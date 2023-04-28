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Квартиры в Американское Самоа, США

Флорида
72
Майами
7
Даллас
3
Техас
3
Elfers
1
Manhattan Community Board 1
1
Palm Harbor
1
Нью-Йорк
1
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76 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Майами, США
Квартира 3 комнаты
Майами, США
3 Количество комнат 576 м²
€ 1,810,000
Добро пожаловать в ваш новый рай на набережной в небе! Угловой блок в роскошном Parque Tower…
Кондо 2 спальни в Beacon Square, США
Кондо 2 спальни
Beacon Square, США
1 ванных комнат 91 м²
€ 99,714
Real estate investments in New Port Richey Invest in Florida and secure a net yield o…
Кондо 5 спален в Майами-Дейд, США
Кондо 5 спален
Майами-Дейд, США
6 ванных комнат 735 м² 53/57 Этаж
€ 11,331,138
В этом двухэтажном убежище в облаках открывается максимальный вид на воду через окна от пола…
Кондо 1 спальня в Майами, США
Кондо 1 спальня
Майами, США
2 Количество комнат 2 ванных комнат 143 м² Количество этажей 75
€ 1,058,691
Baccarat Hotel & amp; Резиденции предназначены для того, чтобы вовремя перенести жителей в б…
Квартира 2 спальни в Даллас, США
Квартира 2 спальни
Даллас, США
3 ванных комнат 251 м²
€ 793,180
Желанный отремонтированный план B с белыми мраморными полами, окнами на стенах, увеличенной …
Квартира 1 спальня в Даллас, США
Квартира 1 спальня
Даллас, США
1 ванных комнат
€ 471,375
1BR, 1.5BA в кондоминиумах The House напротив Парка Победы. С балкона оконечного блока откры…
Квартира 2 спальни в Даллас, США
Квартира 2 спальни
Даллас, США
2 ванных комнат 193 м²
€ 707,063
Роскошная жизнь в Mayfair, расположенном в центре города возле Turtle Creek в Lee Park. Редк…
Квартира 1 спальня в Broward, США
Квартира 1 спальня
Broward, США
2 Количество комнат 1 ванных комнат 23/26 Этаж
€ 281,012
Восхитительный вид на океан! Прекрасные апартаменты с 1 спальней и 1 полноценной ванной комн…
Квартира 1 спальня в Broward, США
Квартира 1 спальня
Broward, США
2 Количество комнат 1 ванных комнат 19/22 Этаж
€ 181,026
Незабываемый вид с террасы этой квартиры! 1 спальня, 1 полноценная ванная комната, 1 отде…
Квартира 2 спальни в Broward, США
Квартира 2 спальни
Broward, США
3 Количество комнат 2 ванных комнат 5/10 Этаж
€ 189,457
Панорамная квартира с просторной лоджией в Майами. 2 спальни, 2 полноценные ванные комнат…
Квартира 2 спальни в Broward, США
Квартира 2 спальни
Broward, США
3 Количество комнат 2 ванных комнат 11/27 Этаж
€ 190,363
2 спальни, 2 полноценные ванные комнаты, гостиная, кухня, терраса с красивым видом. 11 эт…
Квартира 2 спальни в Broward, США
Квартира 2 спальни
Broward, США
3 Количество комнат 2 ванных комнат 6/12 Этаж
€ 233,965
Просторная квартира 158 кв.м. с потрясающими видами! 2 спальни, 2 полноценные ванные комн…
Квартира 2 спальни в Broward, США
Квартира 2 спальни
Broward, США
3 Количество комнат 1 ванных комнат 10/15 Этаж
€ 243,846
Светлые апартаменты в Майами с красивым видом из окон. 2 спальни, 1 полноценная ванная ко…
Студия 1 спальня в Manhattan Community Board 1, США
Студия 1 спальня
Manhattan Community Board 1, США
1 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 37
€ 870,231
Финансовый район Манхэттена, около знаменитой улицы Уолл-стрит находится улица Гринвич-стрит…
Квартира в Майами, США
Квартира
Майами, США
Цена по запросу
Резиденция Aston Martin в Майами будет состоять из 391 резиденций-кондоминиумов, это перва…
Квартира в Майами, США
Квартира
Майами, США
Цена по запросу
Квартира в Майами-Дейд, США
Квартира
Майами-Дейд, США
Количество этажей 51
€ 3,356,490
Если вы стремитесь окружить себя атмосферой богатства и великолепия, желаете проживать на …
Квартира 3 спальни в Майами-Дейд, США
Квартира 3 спальни
Майами-Дейд, США
174 м²
€ 606,453
Жилой комплекс расположен в районе Авентура, спроектирован архитектором Карлосом Оттом и пре…
Квартира в Майами-Дейд, США
Квартира
Майами-Дейд, США
Количество этажей 40
€ 30,441,600
Это один из самых изумительных кондоминиум сооружений во всем Майами. 40-этажное здание пред…
Квартира 3 спальни в Майами, США
Квартира 3 спальни
Майами, США
279 м² Количество этажей 7
€ 605,645
Cовременная резиденция находится в непосредственной близости от начальной школы и современно…
Квартира 2 спальни в Майами, США
Квартира 2 спальни
Майами, США
223 м² Количество этажей 7
€ 532,870
Cовременная резиденция находится в непосредственной близости от начальной школы и современно…
Квартира 4 спальни в Майами, США
Квартира 4 спальни
Майами, США
281 м² Количество этажей 7
€ 849,035
Cовременная резиденция находится в непосредственной близости от начальной школы и современно…
Квартира 3 спальни в Майами-Дейд, США
Квартира 3 спальни
Майами-Дейд, США
174 м²
€ 597,558
Жилой комплекс расположен в районе Авентура, спроектирован архитектором Карлосом Оттом и пре…
Квартира 3 спальни в Майами-Дейд, США
Квартира 3 спальни
Майами-Дейд, США
174 м²
€ 590,281
Жилой комплекс расположен в районе Авентура, спроектирован архитектором Карлосом Оттом и пре…
Квартира 2 спальни в Майами-Дейд, США
Квартира 2 спальни
Майами-Дейд, США
144 м²
€ 386,512
Жилой комплекс расположен в районе Авентура, спроектирован архитектором Карлосом Оттом и пре…
Квартира 1 спальня в Майами-Дейд, США
Квартира 1 спальня
Майами-Дейд, США
72 м²
€ 238,538
Жилой комплекс расположен в районе Авентура, спроектирован архитектором Карлосом Оттом и пре…
Квартира 3 спальни в Bal Harbour Village, США
Квартира 3 спальни
Bal Harbour Village, США
307 м² Количество этажей 20
€ 1,870,820
Если Вы мечтаете жить в Майами, как на курорте, то добро пожаловать в район Бал Харбор, гд…
Квартира 3 спальни в Bal Harbour Village, США
Квартира 3 спальни
Bal Harbour Village, США
307 м² Количество этажей 20
€ 1,830,600
Если Вы мечтаете жить в Майами, как на курорте, то добро пожаловать в район Бал Харбор, гд…
Квартира 2 спальни в Bal Harbour Village, США
Квартира 2 спальни
Bal Harbour Village, США
165 м² Количество этажей 21
€ 1,001,589
Резиденция предлагает не просто апартаменты в кондо Майами, а элитный стиль жизни, который…
Квартира 2 спальни в Bal Harbour Village, США
Квартира 2 спальни
Bal Harbour Village, США
157 м² Количество этажей 21
€ 1,180,735
Резиденция предлагает не просто апартаменты в кондо Майами, а элитный стиль жизни, который…

Параметры недвижимости в Американское Самоа, США

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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