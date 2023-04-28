Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. США
  3. Американское Самоа

Жильё в Американское Самоа, США

Флорида
72
Техас
17
Даллас
11
Майами
7
Детройт
2
Мичиган
2
Пенсильвания
2
Северная Каролина
2
Показать больше
96 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Майами, США
Квартира 3 комнаты
Майами, США
3 Количество комнат 576 м²
€ 1,810,000
Добро пожаловать в ваш новый рай на набережной в небе! Угловой блок в роскошном Parque Tower…
Кондо 2 спальни в Beacon Square, США
Кондо 2 спальни
Beacon Square, США
1 ванных комнат 91 м²
€ 99,714
Real estate investments in New Port Richey Invest in Florida and secure a net yield o…
Дом 2 спальни в Детройт, США
Дом 2 спальни
Детройт, США
1 ванных комнат 66 м²
€ 82,491
Choose to invest in Detroit Among the most profitable and safe real estate investment…
Таунхаус 3 спальни в Филадельфия, США
Таунхаус 3 спальни
Филадельфия, США
1 ванных комнат 81 м²
€ 104,246
Real estate investment in Philadelphia Choose a safe investment in the USA This P…
Таунхаус 3 спальни в Филадельфия, США
Таунхаус 3 спальни
Филадельфия, США
1 ванных комнат 93 м²
€ 117,844
Real estate investment in Philadelphia Choose a safe investment in the USA This P…
Дом 3 спальни в Calabash, США
Дом 3 спальни
Calabash, США
9 Количество комнат 3 ванных комнат 209 м² Количество этажей 2
€ 498,479
Приходите и посмотрите на этот удивительный дом с тремя спальнями и тремя ванными комнатами,…
Дом 4 спальни в Calabash, США
Дом 4 спальни
Calabash, США
9 Количество комнат 4 ванных комнат 343 м²
€ 651,767
Это дыхание, 3696 кв. ft Signature Home разработан выдающимся, отмеченный наградами художник…
Кондо 5 спален в Майами-Дейд, США
Кондо 5 спален
Майами-Дейд, США
6 ванных комнат 735 м² 53/57 Этаж
€ 11,331,138
В этом двухэтажном убежище в облаках открывается максимальный вид на воду через окна от пола…
Кондо 1 спальня в Майами, США
Кондо 1 спальня
Майами, США
2 Количество комнат 2 ванных комнат 143 м² Количество этажей 75
€ 1,058,691
Baccarat Hotel & amp; Резиденции предназначены для того, чтобы вовремя перенести жителей в б…
Дом 3 спальни в Детройт, США
Дом 3 спальни
Детройт, США
1 ванных комнат 170 м²
€ 126,909
Choose to invest in Detroit A stable and high yielding real estate investment in the …
Дом 4 спальни в Даллас, США
Дом 4 спальни
Даллас, США
5 ванных комнат 339 м²
€ 929,153
Расположенный на историческом бульваре Лейквуд дом с 4 спальнями и 5 ванными комнатами сохра…
Дом 3 спальни в Даллас, США
Дом 3 спальни
Даллас, США
3 ванных комнат 267 м²
€ 466,843
Этот элегантный дом расположен всего в 6,4 км от центра Далласа и в нескольких минутах от кр…
Квартира 2 спальни в Даллас, США
Квартира 2 спальни
Даллас, США
3 ванных комнат 251 м²
€ 793,180
Желанный отремонтированный план B с белыми мраморными полами, окнами на стенах, увеличенной …
Дом 4 спальни в Даллас, США
Дом 4 спальни
Даллас, США
7 Количество комнат 4 ванных комнат 412 м²
€ 905,585
Потрясающий дом, расположенный в красивой Престон-Холлоу. Этот дом предлагает освежающую пла…
Дом 6 спален в Даллас, США
Дом 6 спален
Даллас, США
7 ванных комнат 673 м²
€ 1,585,453
Престижная постройка на заказ '08 в районе Престон Холлоу в Далласе. Кажется, будто вы ж…
Дом 4 спальни в Даллас, США
Дом 4 спальни
Даллас, США
5 ванных комнат 760 м²
€ 3,534,408
Элегантный и стильный, этот изысканно обставленный дом - редкость, сочетающая роскошь и расп…
Дом 5 спален в Даллас, США
Дом 5 спален
Даллас, США
6 ванных комнат 626 м²
€ 2,084,023
Этот великолепный дом, расположенный на фервее престижной Престон-Холлоу, был полностью обно…
Дом 4 спальни в Даллас, США
Дом 4 спальни
Даллас, США
5 Количество комнат 3 ванных комнат 317 м²
€ 770,427
Великолепный современный дом с открытой и яркой планировкой, чистыми линиями, гладкой тексту…
Квартира 1 спальня в Даллас, США
Квартира 1 спальня
Даллас, США
1 ванных комнат
€ 471,375
1BR, 1.5BA в кондоминиумах The House напротив Парка Победы. С балкона оконечного блока откры…
Дом 3 спальни в Даллас, США
Дом 3 спальни
Даллас, США
3 ванных комнат 255 м²
€ 715,221
Потрясающее новое здание от Mustique Development в отличном месте на M-Street и в элементарн…
Квартира 2 спальни в Даллас, США
Квартира 2 спальни
Даллас, США
2 ванных комнат 193 м²
€ 707,063
Роскошная жизнь в Mayfair, расположенном в центре города возле Turtle Creek в Lee Park. Редк…
Дом 3 спальни в Harris County, США
Дом 3 спальни
Harris County, США
10 Количество комнат 3 ванных комнат 557 м²
€ 2,080,397
Оазис в городе! Этот дом в Ривер-Оукс отличается впечатляющим входом в атриум, открытой план…
Дом 5 спален в Harris County, США
Дом 5 спален
Harris County, США
4 ванных комнат 408 м²
€ 480,350
Вот ваша возможность приобрести роскошный дом в закрытом жилом комплексе. Когда вы входите в…
Дом 3 спальни в Harris County, США
Дом 3 спальни
Harris County, США
3 ванных комнат 228 м²
€ 734,258
Все самое лучшее ждет вас в этом великолепном доме, расположенном в частном закрытом анклаве…
Дом 6 спален в Harris County, США
Дом 6 спален
Harris County, США
7 ванных комнат 2 475 м²
€ 26,741,485
Квинтэссенция классического загородного поместья, спроектированная с исключительным качество…
Дом 8 спален в Harris County, США
Дом 8 спален
Harris County, США
8 ванных комнат 2 453 м²
€ 27,194,730
По-королевски шикарный дом с роскошным ландшафтным садом расположен в США, в штате Техас, в …
Дом 4 спальни в Harris County, США
Дом 4 спальни
Harris County, США
4 ванных комнат 1 380 м²
€ 24,928,503
Стильный дизайнерский дом среди пышной зелени, рядом с озером и заповедником. 2011 год по…
Квартира 1 спальня в Broward, США
Квартира 1 спальня
Broward, США
2 Количество комнат 1 ванных комнат 23/26 Этаж
€ 281,012
Восхитительный вид на океан! Прекрасные апартаменты с 1 спальней и 1 полноценной ванной комн…
Квартира 1 спальня в Broward, США
Квартира 1 спальня
Broward, США
2 Количество комнат 1 ванных комнат 19/22 Этаж
€ 181,026
Незабываемый вид с террасы этой квартиры! 1 спальня, 1 полноценная ванная комната, 1 отде…
Квартира 2 спальни в Broward, США
Квартира 2 спальни
Broward, США
3 Количество комнат 2 ванных комнат 5/10 Этаж
€ 189,457
Панорамная квартира с просторной лоджией в Майами. 2 спальни, 2 полноценные ванные комнат…

Параметры недвижимости в Американское Самоа, США

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти