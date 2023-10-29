Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Великобритания
  4. Вестминстер
  5. Замки

Замки в Вестминстер, Великобритания

Замок В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 3 комнаты в Большой Лондон, Великобритания
Квартира 3 комнаты
Большой Лондон, Великобритания
Комнаты 3
Площадь 92 м²
Этаж 5
Великобритания г.Лондон, City of Westminster Квартира рядом с Гайд Парком …
€1,64 млн
Квартира 3 комнаты в Большой Лондон, Великобритания
Квартира 3 комнаты
Большой Лондон, Великобритания
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Этаж 3
Великобритания г.Лондон   Апартаменты в южном Кенсингтоне   …
€1,43 млн
Квартира 3 комнаты в Большой Лондон, Великобритания
Квартира 3 комнаты
Большой Лондон, Великобритания
Комнаты 3
Площадь 72 м²
Этаж 1
Великобритания г.Лондон, Knightsbridge   Апартаменты в Найтсбридж &n…
€1,66 млн
Дом в Большой Лондон, Великобритания
Дом
Большой Лондон, Великобритания
Площадь 381 м²
Великобритания г.Лондон, SW3 Шикарный дом рядом с Harrods …
€13,09 млн
Дом с лифтом, с сауной в Большой Лондон, Великобритания
Дом с лифтом, с сауной
Большой Лондон, Великобритания
Площадь 1 492 м²
Великобритания г.Лондон, Хэмпстед Шикарный особняк в престижном районе …
€30,63 млн
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Лондон, Великобритания
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Лондон, Великобритания
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Отель расположен в самом центре Восточного Лондона, на набережной реки Ли. Тополиный район с…
€554,899
Квартира 2 спальни с парковкой, под аренду, с Инвестиции в Ноттингем, Великобритания
Квартира 2 спальни с парковкой, под аренду, с Инвестиции
Ноттингем, Великобритания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 1/3
Представляем вам превосходную коллекцию индивидуально оформленных апартаментов с одной и дву…
€130,668
Квартира 1 комната с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Лондон, Великобритания
Квартира 1 комната с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Лондон, Великобритания
Комнаты 1
Площадь 49 м²
Шикарные апартаменты на набережной, спроектированные Версаче в Девяти Вязах, Лондон.Комплекс…
€825,000
Квартира 2 комнаты с охраной в Большой Лондон, Великобритания
Квартира 2 комнаты с охраной
Большой Лондон, Великобритания
Комнаты 2
Площадь 92 м²
Этаж 6
Великобритания г.Лондон, SW1 Апартаменты с сервисом отеля 5***** …
€7,03 млн
Дом в Большой Лондон, Великобритания
Дом
Большой Лондон, Великобритания
Площадь 1 448 м²
Великобритания г.Лондон, Фулхэм Превосходный особняк в районе Фулхэм …
€25,52 млн
Квартира 1 спальня с Investment, с Инвестиции, для пассивного дохода в Ноттингем, Великобритания
Квартира 1 спальня с Investment, с Инвестиции, для пассивного дохода
Ноттингем, Великобритания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/3
Представляем вам превосходную коллекцию индивидуально оформленных апартаментов с одной и дву…
€117,605
Квартира 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Лондон, Великобритания
Квартира 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Лондон, Великобритания
Комнаты 3
Площадь 77 м²
Комплекс расположен между престижным районом Мэрилебон с его бутиками и фешенебельными ресто…
€2,55 млн

Параметры недвижимости в Вестминстер, Великобритания

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти