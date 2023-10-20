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Многоуровневые квартиры в Великобритании

Многоуровневые квартиры В архив
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2 объекта найдено
Многоуровневые квартиры 1 спальня с балконом, с гаражом, в центре города в Лондон, Великобритания
Многоуровневые квартиры 1 спальня с балконом, с гаражом, в центре города
Лондон, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
360 новых частных жилых квартир 8 010 квадратных футов коммунальных садов Детская игрова…
€1,68 млн
Многоуровневые квартиры в Sunbury-on-Thames, Великобритания
Многоуровневые квартиры
Sunbury-on-Thames, Великобритания
Свободное здание из 33 тщательно продуманных квартир с 1 и 2 спальнями. Все квартиры отделан…
€15,56 млн

Параметры недвижимости в Великобритании

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