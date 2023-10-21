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Многоуровневые квартиры в Лондон, Великобритания

Многоуровневые квартиры В архив
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1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 1 спальня с балконом, с гаражом, в центре города в Лондон, Великобритания
Многоуровневые квартиры 1 спальня с балконом, с гаражом, в центре города
Лондон, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
360 новых частных жилых квартир 8 010 квадратных футов коммунальных садов Детская игрова…
€1,67 млн

Параметры недвижимости в Лондон, Великобритания

недорогая
элитная
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