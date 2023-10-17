Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Великобритания
  4. Большой Лондон
  5. Таунхаусы

Таунхаусы в Большой Лондон, Великобритания

Таунхаус В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией в Лондон, Великобритания
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией
Лондон, Великобритания
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Комплекс расположен в районе Хокстон, в окружении независимых галерей, модных интернациональ…
€1,24 млн
Квартира 3 комнаты с двором в Большой Лондон, Великобритания
Квартира 3 комнаты с двором
Большой Лондон, Великобритания
Комнаты 3
Площадь 64 м²
Этаж 4
Великобритания г.Лондон, SW7   Апартаменты рядом с Gloucester Road &…
€1,56 млн
Квартира 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Лондон, Великобритания
Квартира 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Лондон, Великобритания
Комнаты 3
Площадь 77 м²
Комплекс расположен между престижным районом Мэрилебон с его бутиками и фешенебельными ресто…
€2,54 млн
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией в Лондон, Великобритания
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией
Лондон, Великобритания
Комнаты 3
Площадь 79 м²
Комплекс расположен в Хакни, самом желанном районе Лондона, где кипит энергия города.Комплек…
€1,52 млн
Квартира 1 спальня с охраняемой территорией в Лондон, Великобритания
Квартира 1 спальня с охраняемой территорией
Лондон, Великобритания
Комнаты 2
Площадь 61 м²
Мерцающие башни возвышаются на 68 этажей. Удобства: круглосуточные услуги консьержа тренаже…
€1,07 млн
Дом с лифтом, с сауной в Большой Лондон, Великобритания
Дом с лифтом, с сауной
Большой Лондон, Великобритания
Площадь 1 241 м²
Великобритания г.Лондон, W2 Роскошный дом рядом с Гайд-парком …
€59,35 млн
Дом в Большой Лондон, Великобритания
Дом
Большой Лондон, Великобритания
Площадь 381 м²
Великобритания г.Лондон, SW3 Шикарный дом рядом с Harrods …
€13,11 млн
Квартира 3 комнаты с лифтом в Большой Лондон, Великобритания
Квартира 3 комнаты с лифтом
Большой Лондон, Великобритания
Комнаты 3
Площадь 99 м²
Этаж 5
Великобритания г.Лондон, W2   Апартаменты рядом с Oxford Str.  …
€1,51 млн
Квартира 2 комнаты с охраной в Большой Лондон, Великобритания
Квартира 2 комнаты с охраной
Большой Лондон, Великобритания
Комнаты 2
Площадь 92 м²
Этаж 6
Великобритания г.Лондон, SW1 Апартаменты с сервисом отеля 5***** …
€7,04 млн
Дом с лифтом в Англия, Великобритания
Дом с лифтом
Англия, Великобритания
Великобритания графство Саррей (Surrey) Шикарный особняк в графстве Su…
€12,52 млн
Квартира 4 комнаты с террасой в Большой Лондон, Великобритания
Квартира 4 комнаты с террасой
Большой Лондон, Великобритания
Комнаты 4
Площадь 101 м²
Этаж 5
Великобритания г.Лондон, Pimlico, City of Westminster Пентхаус с террасой …
€1,64 млн
Многоуровневые квартиры 1 спальня с балконом, с гаражом, в центре города в Лондон, Великобритания
Многоуровневые квартиры 1 спальня с балконом, с гаражом, в центре города
Лондон, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
360 новых частных жилых квартир 8 010 квадратных футов коммунальных садов Детская игрова…
€1,68 млн

Параметры недвижимости в Большой Лондон, Великобритания

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти