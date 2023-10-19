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Квартиры в Англия, Великобритания

Лондон
16
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17 объектов найдено
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией в Лондон, Великобритания
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией
Лондон, Великобритания
Комнаты 3
Площадь 79 м²
Комплекс расположен в Хакни, самом желанном районе Лондона, где кипит энергия города.Комплек…
€1,52 млн
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Лондон, Великобритания
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Лондон, Великобритания
Комнаты 2
Площадь 77 м²
Жилой комплекс расположен в самом центре Лондона, в 5 минутах ходьбы от Доминиона.На обществ…
€1,88 млн
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Лондон, Великобритания
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Лондон, Великобритания
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Комплекс расположен на бывшем северном участке Нового цветочного сада Ковент-Гарден.Рынок с …
€1,43 млн
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией в Лондон, Великобритания
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией
Лондон, Великобритания
Комнаты 3
Площадь 79 м²
Жилой комплекс в районе Хакни. Район является горячей точкой культуры и торговли. Именно зде…
€1,45 млн
Квартира 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Лондон, Великобритания
Квартира 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Лондон, Великобритания
Комнаты 3
Площадь 77 м²
Комплекс расположен между престижным районом Мэрилебон с его бутиками и фешенебельными ресто…
€2,55 млн
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией в Лондон, Великобритания
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией
Лондон, Великобритания
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Комплекс расположен в районе Хокстон, в окружении независимых галерей, модных интернациональ…
€1,24 млн
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Лондон, Великобритания
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Лондон, Великобритания
Комнаты 2
Площадь 69 м²
Жилой комплекс расположен на бывшем северном участке Нового цветочного сада Ковент-Гарден.Ра…
€1,15 млн
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Лондон, Великобритания
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Лондон, Великобритания
Комнаты 2
Площадь 63 м²
Квартира в небоскребе недалеко от аэропорта Лондон-Сити, есть линия метро Jubilee, две станц…
€975,500
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Лондон, Великобритания
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Лондон, Великобритания
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Отель расположен в самом центре Восточного Лондона, на набережной реки Ли. Тополиный район с…
€555,100
Квартира 1 спальня с террасой, с basseyn в Лондон, Великобритания
Квартира 1 спальня с террасой, с basseyn
Лондон, Великобритания
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Квартира в центре западного Лондона, между Гайд-парком и Парк Вормвуд Скрабс. В этом районе …
€873,300
Квартира 1 спальня в Лондон, Великобритания
Квартира 1 спальня
Лондон, Великобритания
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Комплекс находиться в непосредственной близости от центра Лондона, в 5 минутах ходьбы от Ста…
€895,500
Квартира 4 спальни с basseyn в Лондон, Великобритания
Квартира 4 спальни с basseyn
Лондон, Великобритания
Комнаты 5
Площадь 359 м²
Самая желанная набережная Лондона.Жилой комплекс расположен на оживленном Южном берегу между…
€18,91 млн
Квартира 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Лондон, Великобритания
Квартира 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Лондон, Великобритания
Комнаты 4
Площадь 117 м²
Кэнэри-Уорф — фантастическое место, которое можно назвать домом. Жилой небоскреб, объединяющ…
€1,98 млн
Квартира 1 спальня с охраняемой территорией в Лондон, Великобритания
Квартира 1 спальня с охраняемой территорией
Лондон, Великобритания
Комнаты 2
Площадь 61 м²
Мерцающие башни возвышаются на 68 этажей. Удобства: круглосуточные услуги консьержа тренаже…
€1,08 млн
Квартира 1 комната с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Лондон, Великобритания
Квартира 1 комната с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Лондон, Великобритания
Комнаты 1
Площадь 49 м²
Шикарные апартаменты на набережной, спроектированные Версаче в Девяти Вязах, Лондон.Комплекс…
€825,000
Многоуровневые квартиры 1 спальня с балконом, с гаражом, в центре города в Лондон, Великобритания
Многоуровневые квартиры 1 спальня с балконом, с гаражом, в центре города
Лондон, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
360 новых частных жилых квартир 8 010 квадратных футов коммунальных садов Детская игрова…
€1,68 млн
Многоуровневые квартиры в Sunbury-on-Thames, Великобритания
Многоуровневые квартиры
Sunbury-on-Thames, Великобритания
Свободное здание из 33 тщательно продуманных квартир с 1 и 2 спальнями. Все квартиры отделан…
€15,63 млн

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