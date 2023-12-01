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Жильё в England - East Midlands, Великобритания

квартиры
3
3 объекта найдено
Квартира 1 спальня с Investment, с Инвестиции, для пассивного дохода в Ноттингем, Великобритания
Квартира 1 спальня с Investment, с Инвестиции, для пассивного дохода
Ноттингем, Великобритания
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
Этаж 1/3
Представляем вам превосходную коллекцию индивидуально оформленных апартаментов с одной и дву…
€114,030
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Квартира 1 спальня с парковкой, с Инвестиции, студия в Ноттингем, Великобритания
Квартира 1 спальня с парковкой, с Инвестиции, студия
Ноттингем, Великобритания
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 1/3
Представляем вам превосходную коллекцию индивидуально оформленных апартаментов с одной и дву…
€105,579
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Квартира 2 спальни с парковкой, под аренду, с Инвестиции в Ноттингем, Великобритания
Квартира 2 спальни с парковкой, под аренду, с Инвестиции
Ноттингем, Великобритания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 1/3
Представляем вам превосходную коллекцию индивидуально оформленных апартаментов с одной и дву…
€126,696
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Параметры недвижимости в England - East Midlands, Великобритания

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