ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Многоуровневые квартиры
Дом
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Великобритания
Сити
Квартиры
Квартиры в Сити, Великобритания
Квартира
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Таунхаус с лифтом, с двором, с подвалом
Лондон, Великобритания
358 м²
Великобритания г.Лондон, W1J, City of Westminster Таунхаус с внутренни…
€13,59 млн
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с террасой
Лондон, Великобритания
4
101 м²
5
Великобритания г.Лондон, Pimlico, City of Westminster Пентхаус с террасой …
€1,77 млн
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Лондон, Великобритания
3
65 м²
5
Великобритания г.Лондон Квартира в доме с парком Великол…
€1,77 млн
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с двором
Лондон, Великобритания
3
64 м²
4
Великобритания г.Лондон, SW7 Апартаменты рядом с Gloucester Road &…
€1,66 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, под аренду, с Инвестиции
Ноттингем, Великобритания
3
1
57 м²
1/3
Представляем вам превосходную коллекцию индивидуально оформленных апартаментов с одной и дву…
€128,652
Рекомендовать
Квартира 1 комната с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Лондон, Великобритания
1
49 м²
Шикарные апартаменты на набережной, спроектированные Версаче в Девяти Вязах, Лондон.Комплекс…
€825,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с охраняемой территорией
Лондон, Великобритания
2
61 м²
Мерцающие башни возвышаются на 68 этажей. Удобства: круглосуточные услуги консьержа тренаже…
€1,06 млн
Рекомендовать
Дом с лифтом, с сауной
Лондон, Великобритания
1 241 м²
Великобритания г.Лондон, W2 Роскошный дом рядом с Гайд-парком …
€63,23 млн
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с лифтом
Лондон, Великобритания
3
99 м²
5
Великобритания г.Лондон, W2 Апартаменты рядом с Oxford Str. …
€1,63 млн
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Лондон, Великобритания
2
69 м²
Жилой комплекс расположен на бывшем северном участке Нового цветочного сада Ковент-Гарден.Ра…
€1,14 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией
Лондон, Великобритания
3
65 м²
Комплекс расположен в районе Хокстон, в окружении независимых галерей, модных интернациональ…
€1,23 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Лондон, Великобритания
4
117 м²
Кэнэри-Уорф — фантастическое место, которое можно назвать домом. Жилой небоскреб, объединяющ…
€1,96 млн
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Сити, Великобритания
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL