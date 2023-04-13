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Купить вилла с бассейном в ОАЭ

Дубай
171
Sharjah Emirate
52
Аш-Шарджа
25
Абу-Даби
18
Абу-Даби
18
The Centro
3
Umm al-Quwain
3
Рас-эль-Хайма
3
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14 объектов найдено
Вилла 4 комнатыв Дубай, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат 5 ванных комнат 3 915 м²
€ 740,323
Элан предлагает идеальный образ жизни для современной семьи. С высококачественными таунхауса…
Вилла 5 комнатв Дубай, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат 6 ванных комнат 9 567 м²
€ 6,400,451
ОСОБЕННОСТИ ВИЛЛЫ - ПАЛМ-ЖУМЕРИИ ФРОНД (I) Расположен в идеальном месте в Пальм-Джумерии на …
Вилла 5 комнатв Дубай, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат 6 ванных комнат 8 000 м² Количество этажей 2
€ 3,466,395
5 Кровать Отремонтированная отдельная вилла с частным бассейном и садом в Ум Сукейм 1. Очень…
Вилла 4 комнатыв Дубай, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат 5 ванных комнат 3 180 м²
€ 718,039
Мы рады предложить этот удивительный новый таунхаус в Мейдане. Один из требовательных мест. …
Вилла 5 комнатв Дубай, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат 6 ванных комнат 5 150 м²
€ 878,731
Независимая вилла с 5 спальнямиBUA: 4415 - 5150 кв.м. Начальная цена 3,5 дирхамов MHarmony -…
Вилла 4 комнатыв Дубай, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат 6 ванных комнат 6 600 м²
€ 2,844,672
Гарантировано сейчас, это лучшее время для вас, чтобы инвестировать в рынок Дубая. Позвоните…
Вилла 4 комнатыв Дубай, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат 4 ванных комнат 3 760 м²
€ 742,551
Лучшие инвестиционные возможности на рынке Дубая! - Нулевая комиссия доступна: 3 & amp; Таун…
Вилла 5 комнатв Qatah, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Qatah, ОАЭ
5 Количество комнат 7 ванных комнат 10 000 м²
€ 693,276
Лучшее предложение виллы!! Просторная вилла в Шардже, 10% предоплата без агентского сбора ил…
Вилла 2 комнатыв Basateen Taey, ОАЭ
Вилла 2 комнаты
Basateen Taey, ОАЭ
2 Количество комнат 4 ванных комнат 1 504 м²
€ 259,980
Горячая сделка!! Новая вилла с 2 спальнями в Nasma Residence без платы за обслуживание в теч…
Вилла 5 комнатв Дубай, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат 6 ванных комнат 3 339 м² 2/2 Этаж
€ 631,379
НЕДВИЖИМОСТЬ АЛЬ УОСЕЙЕФА - Холмы DAMAC - Брукфилд, С 2 типами: THD-5 (Пять) Спальня + Разме…
Вилла 4 комнатыв Al Hamriya, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Al Hamriya, ОАЭ
4 Количество комнат 5 ванных комнат 2 799 м² Количество этажей 2
€ 618,752
Удивительный вид на море Вильи L BEST PRICE L NO КОМИССИЯ !!Мы рады предложить удивительный …
Вилла 4 комнатыв Дубай, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат 4 ванных комнат 4 705 м²
€ 1,609,398
Мы рады предложить этот удивительный таунхаус с 4 спальнями в Джумейре. ОСОБЕННОСТИ: Разрабо…
Вилла 3 комнатыв Дубай, ОАЭ
Вилла 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 4 ванных комнат 3 700 м²
€ 1,163,718
Мы с гордостью объявляем о продаже 3 спальных мест и NBSP; таунхаус в Сур Ла Мер. Вы когда-н…
Вилла 4 комнатыв Дубай, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат 6 ванных комнат 3 237 м²
€ 1,296,875
Лучший качественный разработчик - Собха. Лучшие приборы. Тихое сообщество. Роскошные отделки…

Параметры недвижимости в ОАЭ

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