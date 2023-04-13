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Купить вилла с видом на море в ОАЭ

Дубай
171
Sharjah Emirate
52
Аш-Шарджа
25
Абу-Даби
18
Абу-Даби
18
The Centro
3
Umm al-Quwain
3
Рас-эль-Хайма
3
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24 объекта найдено
Вилла 6 спаленв ОАЭ, ОАЭ
Вилла 6 спален
ОАЭ, ОАЭ
7 Количество комнат 8 ванных комнат 1 874 м² Количество этажей 2
€ 15,434,543
Пляжный участок на острове Саадият с розничными магазинами по соседству облегчает жизнь. Инв…
Вилла 6 спаленв Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 6 спален
Абу-Даби, ОАЭ
7 Количество комнат 7 ванных комнат 720 м² Количество этажей 3
€ 2,074,433
Поистине уникальная угловая недвижимость, обеспечивающая конфиденциальность, но с удивительн…
Вилла 5 спаленв ОАЭ, ОАЭ
Вилла 5 спален
ОАЭ, ОАЭ
6 ванных комнат 526 м² Количество этажей 2
€ 3,001,690
Вложите свои деньги в эту изысканную виллу, где роскошь окружает сверху донизу. В этом доме …
Вилла 4 спальнив Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
5 ванных комнат Количество этажей 2
€ 685,820
Это Noya Viva. Новое сообщество на острове Яс, которое может предложить еще больше. Больше у…
Вилла 5 спаленв Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 5 спален
Абу-Даби, ОАЭ
10 ванных комнат 1 068 м² Количество этажей 2
€ 2,988,410
Комплекс представляет собой возвышенное сообщество и многофункциональный проект, расположенн…
Вилла 6 спаленв Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 6 спален
Абу-Даби, ОАЭ
9 ванных комнат Количество этажей 3
€ 4,047,709
Комплекс представляет собой возвышенное сообщество и многофункциональный проект, расположенн…
Вилла 5 спаленв Абу-Даби, ОАЭ
Вилла 5 спален
Абу-Даби, ОАЭ
8 ванных комнат 1 163 м² Количество этажей 2
€ 3,010,206
Комплекс представляет собой возвышенное сообщество и многофункциональный проект, расположенн…
Вилла 5 спаленв ОАЭ, ОАЭ
Вилла 5 спален
ОАЭ, ОАЭ
5 Количество комнат 8 ванных комнат 746 м² Количество этажей 2
€ 6,153,600
Недвижимость на берегу моря на острове Саадият с розничными предприятиями по соседству делае…
Вилла 3 спальнив Дубай, ОАЭ
Вилла 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат 3 ванных комнат 166 м² Количество этажей 1
€ 323,558
3-СПАЛЬНАЯ ВИЛЛА В СЕМЕЙНОМ РАЙОНЕ DAMAC HILLS 2 DAMAC Hills 2 — это полностью…
Вилла 1 спальняв Дубай, ОАЭ
Вилла 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м² Количество этажей 1
€ 137,642
1-СПАЛЬНАЯ ВИЛЛА В СЕМЕЙНОМ РАЙОНЕ DAMAC HILLS 2 DAMAC Hills 2 — это полностью…
Вилла 4 спальнив Дубай, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат 4 ванных комнат 439 м²
€ 1,150,936
4-СПАЛЬНЫЙ ТАУНХАУС ELIE SAAB VILLAS | ARABIAN RANCHES III Arabin Ranches — но…
Вилла 3 спальнив Дубай, ОАЭ
Вилла 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 1,150,936
3-СПАЛЬНЫЙ ТАУНХАУС ELIE SAAB VILLAS | ARABIAN RANCHES III Arabin Ranches — но…
Вилла 5 спаленв Дубай, ОАЭ
Вилла 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 Количество комнат 5 ванных комнат 480 м² Количество этажей 2
€ 1,319,188
5-СПАЛЬНАЯ ВИЛЛА TILAL ОТ ЗАСТРОЙЩИКА NAKHEEL Tilal Al Furjan —  потрясаю…
Вилла 4 спальнив Дубай, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат 4 ванных комнат 460 м²
€ 1,126,092
4-СПАЛЬНАЯ ВИЛЛА TILAL ОТ ЗАСТРОЙЩИКА NAKHEEL Tilal Al Furjan —  потрясаю…
Вилла 6 спаленв Дубай, ОАЭ
Вилла 6 спален
Дубай, ОАЭ
7 Количество комнат 6 ванных комнат 445 м² Количество этажей 3
€ 1,170,239
Nice — часть семейного сообщества DAMAC Lagoons, напоминающая, французскую Р…
Вилла 4 спальнив Дубай, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат 3 ванных комнат 212 м² Количество этажей 2
€ 422,345
Nice — часть семейного сообщества DAMAC Lagoons, напоминающая, французскую Р…
Вилла 3 комнатыв Дубай, ОАЭ
Вилла 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 4 ванных комнат 3 703 м²
€ 1,180,308
Великолепная недвижимость на продажу.. Основные инвестиции в рынок Дубая. Передача будет в и…
Вилла 4 комнатыв Al Hamriya, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Al Hamriya, ОАЭ
4 Количество комнат 4 ванных комнат 2 780 м²
€ 641,035
AL WASAYEF REAL ESTATE | Лучшее предложение | 0% Агентская платаЛучшее горячее предложение!!…
Вилла 5 комнатв Al Hamriya, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Al Hamriya, ОАЭ
5 Количество комнат 5 ванных комнат 3 340 м²
€ 991,114
Al Wasayef Real Estate предлагает 5 спальных вилл, все мастерами планировки комнат. с уникал…
Вилла 2 комнатыв Рас-эль-Хайма, ОАЭ
Вилла 2 комнаты
Рас-эль-Хайма, ОАЭ
2 Количество комнат 3 ванных комнат 2 550 м²
€ 445,432
Забронируйте дом мечты Marbella Villas на острове ХаятПлати 5% и переезжайте в дом своей меч…
Вилла 4 комнатыв Al Hamriya, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Al Hamriya, ОАЭ
4 Количество комнат 5 ванных комнат 2 799 м² Количество этажей 2
€ 618,752
Удивительный вид на море Вильи L BEST PRICE L NO КОМИССИЯ !!Мы рады предложить удивительный …
Вилла 4 комнатыв Al Hamriya, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Al Hamriya, ОАЭ
4 Количество комнат 5 ванных комнат 2 773 м²
€ 668,519
Жилой комплекс Ajmal Makan на набережной Шарджи - это первый жилой курорт в Шардже с видом н…
Вилла 4 комнатыв Дубай, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат 4 ванных комнат 4 705 м²
€ 1,609,398
Мы рады предложить этот удивительный таунхаус с 4 спальнями в Джумейре. ОСОБЕННОСТИ: Разрабо…
Вилла 3 комнатыв Дубай, ОАЭ
Вилла 3 комнаты
Дубай, ОАЭ
3 Количество комнат 4 ванных комнат 3 700 м²
€ 1,163,718
Мы с гордостью объявляем о продаже 3 спальных мест и NBSP; таунхаус в Сур Ла Мер. Вы когда-н…

Параметры недвижимости в ОАЭ

с видом на горы
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с видом на озеро
недорогая
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