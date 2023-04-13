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Купить вилла с видом на горы в ОАЭ

Дубай
171
Sharjah Emirate
52
Аш-Шарджа
25
Абу-Даби
18
Абу-Даби
18
The Centro
3
Umm al-Quwain
3
Рас-эль-Хайма
3
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8 объектов найдено
Вилла 3 спальнив Дубай, ОАЭ
Вилла 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат 3 ванных комнат 166 м² Количество этажей 1
€ 323,558
3-СПАЛЬНАЯ ВИЛЛА В СЕМЕЙНОМ РАЙОНЕ DAMAC HILLS 2 DAMAC Hills 2 — это полностью…
Вилла 1 спальняв Дубай, ОАЭ
Вилла 1 спальня
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м² Количество этажей 1
€ 137,642
1-СПАЛЬНАЯ ВИЛЛА В СЕМЕЙНОМ РАЙОНЕ DAMAC HILLS 2 DAMAC Hills 2 — это полностью…
Вилла 4 спальнив Дубай, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат 4 ванных комнат 439 м²
€ 1,150,936
4-СПАЛЬНЫЙ ТАУНХАУС ELIE SAAB VILLAS | ARABIAN RANCHES III Arabin Ranches — но…
Вилла 3 спальнив Дубай, ОАЭ
Вилла 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 1,150,936
3-СПАЛЬНЫЙ ТАУНХАУС ELIE SAAB VILLAS | ARABIAN RANCHES III Arabin Ranches — но…
Вилла 5 спаленв Дубай, ОАЭ
Вилла 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 Количество комнат 5 ванных комнат 480 м² Количество этажей 2
€ 1,319,188
5-СПАЛЬНАЯ ВИЛЛА TILAL ОТ ЗАСТРОЙЩИКА NAKHEEL Tilal Al Furjan —  потрясаю…
Вилла 4 спальнив Дубай, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат 4 ванных комнат 460 м²
€ 1,126,092
4-СПАЛЬНАЯ ВИЛЛА TILAL ОТ ЗАСТРОЙЩИКА NAKHEEL Tilal Al Furjan —  потрясаю…
Вилла 6 спаленв Дубай, ОАЭ
Вилла 6 спален
Дубай, ОАЭ
7 Количество комнат 6 ванных комнат 445 м² Количество этажей 3
€ 1,170,239
Nice — часть семейного сообщества DAMAC Lagoons, напоминающая, французскую Р…
Вилла 4 спальнив Дубай, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат 3 ванных комнат 212 м² Количество этажей 2
€ 422,345
Nice — часть семейного сообщества DAMAC Lagoons, напоминающая, французскую Р…

Параметры недвижимости в ОАЭ

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с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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