Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Виллы

Купить вилла возле озера в ОАЭ

Дубай
171
Sharjah Emirate
52
Аш-Шарджа
25
Абу-Даби
18
Абу-Даби
18
The Centro
3
Umm al-Quwain
3
Рас-эль-Хайма
3
Показать больше
Вилла В архив
Очистить
1 объект найдено
Вилла 4 комнатыв Дубай, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат 5 ванных комнат 3 915 м²
€ 740,323
Элан предлагает идеальный образ жизни для современной семьи. С высококачественными таунхауса…

Параметры недвижимости в ОАЭ

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти