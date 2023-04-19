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Купить вилла в Umm al-Quwain, ОАЭ

Umm Al Quwain
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7 объектов найдено
Вилла 4 спальнив Umm Al Quwain, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Umm Al Quwain, ОАЭ
6 ванных комнат 2 663 м²
€ 673,005
Природа, шарм и креативность гениальны. Вот что представляет «Виллы острова Солнца». Виллы п…
Вилла 7 спаленв Umm Al Quwain, ОАЭ
Вилла 7 спален
Umm Al Quwain, ОАЭ
7 ванных комнат 3 326 м²
€ 1,620,196
"«Sun Island Villas» - невероятная коллекция из восьми красиво оформленных островов. Виллы W…
Вилла 5 спаленв Umm Al Quwain, ОАЭ
Вилла 5 спален
Umm Al Quwain, ОАЭ
7 ванных комнат 3 326 м²
€ 940,960
"«Sun Island Villas» - невероятная коллекция из восьми красиво оформленных островов. Виллы W…
Вилла 4 комнатыв Umm Al Quwain, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Umm Al Quwain, ОАЭ
4 Количество комнат 4 ванных комнат 2 780 м²
€ 645,336
AL WASAYEF REAL ESTATE | Лучшее предложение | 0% Агентская платаЛучшее горячее предложение!!…
Вилла 5 комнатв Umm Al Quwain, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Umm Al Quwain, ОАЭ
5 Количество комнат 5 ванных комнат 3 340 м²
€ 997,764
Al Wasayef Real Estate предлагает 5 спальных вилл, все мастерами планировки комнат. с уникал…
Вилла 4 комнатыв Umm Al Quwain, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Umm Al Quwain, ОАЭ
4 Количество комнат 5 ванных комнат 2 799 м² Количество этажей 2
€ 622,903
Удивительный вид на море Вильи L BEST PRICE L NO КОМИССИЯ !!Мы рады предложить удивительный …
Вилла 4 комнатыв Umm Al Quwain, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Umm Al Quwain, ОАЭ
4 Количество комнат 5 ванных комнат 2 773 м²
€ 673,005
Жилой комплекс Ajmal Makan на набережной Шарджи - это первый жилой курорт в Шардже с видом н…

Параметры недвижимости в Umm al-Quwain, ОАЭ

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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