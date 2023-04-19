Купить вилла в Umm al-Quwain, ОАЭ

Вилла 4 комнаты Umm Al Quwain, ОАЭ 4 Количество комнат 5 ванных комнат 2 773 м²

€ 673,005

Жилой комплекс Ajmal Makan на набережной Шарджи - это первый жилой курорт в Шардже с видом н…