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Купить таунхаус с видом на море в ОАЭ

Дубай
137
Sharjah Emirate
30
Аш-Шарджа
15
Абу-Даби
10
Абу-Даби
10
Рас-эль-Хайма
2
Ajman
1
Ajman Emirate
1
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8 объектов найдено
Таунхаус 4 спальнив Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат 3 ванных комнат 212 м² Количество этажей 2
€ 581,353
GATEWAY 2 Роскошная жизнь на берегу моря в Рас-эль-Хайме (ОАЭ) Gateway Residences - это …
Таунхаус 4 спальнив Абу-Даби, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Абу-Даби, ОАЭ
5 Количество комнат 5 ванных комнат 625 м² Количество этажей 2
€ 1,434,229
Al Zeina - это новейшая разработка смешанного - в одном из престижных мест Абу-Даби, на пляж…
Таунхаус 4 спальнив Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат 4 ванных комнат 206 м²
€ 453,785
4-СПАЛЬНЫЙ ТАУНХАУС TALIA ОТ ЗАСТРОЙЩИКА EMAAR Talia at The Valley &m…
Таунхаус 3 спальнив Дубай, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат 3 ванных комнат 195 м² Количество этажей 2
€ 305,989
3-СПАЛЬНЫЙ ТАУНХАУС TALIA ОТ ЗАСТРОЙЩИКА EMAAR Talia at The Valley &m…
Таунхаус 7 спаленв Дубай, ОАЭ
Таунхаус 7 спален
Дубай, ОАЭ
7 Количество комнат 2 ванных комнат 675 м² Количество этажей 3
€ 1,808,412
Проект Portofino — это часть семейного сообщества Damac Lagoons, созданный д…
Таунхаус 5 спаленв Дубай, ОАЭ
Таунхаус 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 Количество комнат 2 ванных комнат 311 м² Количество этажей 3
€ 637,957
Проект Portofino — это часть семейного сообщества Damac Lagoons, созданный д…
Таунхаус 4 спальнив Дубай, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат 2 ванных комнат 211 м² Количество этажей 2
€ 432,236
Проект Portofino — это часть семейного сообщества Damac Lagoons, созданный д…
Таунхаус 3 спальнив Дубай, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат 1 ванных комнат 192 м² Количество этажей 2
€ 388,418
Проект Portofino — это часть семейного сообщества Damac Lagoons, созданный д…

Параметры недвижимости в ОАЭ

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