Купить таунхаус с видом на горы в ОАЭ

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Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат
4 ванных комнат
206 м²
€ 453,785
4-СПАЛЬНЫЙ ТАУНХАУС TALIA ОТ ЗАСТРОЙЩИКА EMAAR Talia at The Valley &m…
Таунхаус 3 спальни
Дубай, ОАЭ
4 Количество комнат
3 ванных комнат
195 м²
Количество этажей 2
€ 305,989
3-СПАЛЬНЫЙ ТАУНХАУС TALIA ОТ ЗАСТРОЙЩИКА EMAAR Talia at The Valley &m…
Таунхаус 7 спален
Дубай, ОАЭ
7 Количество комнат
2 ванных комнат
675 м²
Количество этажей 3
€ 1,808,412
Проект Portofino — это часть семейного сообщества Damac Lagoons, созданный д…
Таунхаус 5 спален
Дубай, ОАЭ
6 Количество комнат
2 ванных комнат
311 м²
Количество этажей 3
€ 637,957
Проект Portofino — это часть семейного сообщества Damac Lagoons, созданный д…
Таунхаус 4 спальни
Дубай, ОАЭ
5 Количество комнат
2 ванных комнат
211 м²
Количество этажей 2
€ 432,236
Проект Portofino — это часть семейного сообщества Damac Lagoons, созданный д…
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