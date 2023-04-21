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Квартиры-студии с видом на море в ОАЭ

Дубай
8
Ajman Emirate
2
Ajman
1
Абу-Даби
1
Абу-Даби
1
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9 объектов найдено
Студия 1 спальня в Ajman, ОАЭ
Студия 1 спальня
Ajman, ОАЭ
2 Количество комнат 1 ванных комнат 66 м²
€ 424,648
Condor Marina Star Residences Акция: Распродажа Категория: Квартира Район: Дубай Мари…
Студия 2 спальни в Дубай, ОАЭ
Студия 2 спальни
Дубай, ОАЭ
2 Количество комнат 2 ванных комнат 127 м²
€ 547,045
По традиции, Damac вновь заключил соглашение с Роберто Кавалли, поэтому дизайн здания и апар…
Студия 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Студия 1 спальня
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м²
€ 156,227
СТУДИЯ В MAG CITY — В НОВОМ ЦЕНТРЕ ДУБАЯ MAG CITY — жилой комплекс высше…
Студия 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Студия 1 спальня
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м²
€ 177,418
СТУДИЯ AHAD RESIDENCES В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ Ahad Residences — это 30-этажное жилое з…
Студия 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Студия 1 спальня
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат 1 ванных комнат 44 м²
€ 241,772
СТУДИЯ THE STERLING В ЦЕНТРЕ ДУБАЯ С ВИДОМ НА БУРДЖ ХАЛИФУ The Sterling by Omniyat &…
Студия 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Студия 1 спальня
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат 1 ванных комнат 27 м² Количество этажей 1
€ 127,644
Azizi Riviera — это новый масштабный жилой комплекс на берегу кристальной лагуны.…
Студия 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Студия 1 спальня
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат 1 ванных комнат
€ 220,053
Стратегически расположенный и идеально спроектированный комплекс Peninsula в самом…
Студия 1 спальня в Дубай, ОАЭ
Студия 1 спальня
Дубай, ОАЭ
1 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 233,782
Berkeley Place by Ellington представляет собой элегантное 12-этажное здание, …
Студия 1 спальня в Dubai, ОАЭ
Студия 1 спальня
Dubai, ОАЭ
1 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м²
€ 190,323
Стратегически расположенный и идеально спроектированный комплекс Peninsula в самом…

Параметры недвижимости в ОАЭ

с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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