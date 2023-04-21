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Квартиры-студии возле озера в ОАЭ

Дубай
8
Ajman Emirate
2
Ajman
1
Абу-Даби
1
Абу-Даби
1
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1 объект найдено
Студия 1 спальня в Jumeirah Lakes Towers, ОАЭ
Студия 1 спальня
Jumeirah Lakes Towers, ОАЭ
1 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м² 20/28 Этаж
€ 197,848
📍Расположение: JLT (Jumeirah Lakes Towers) 🏗️Завершение: 2023 💵План оплаты: 50 % в про…

Параметры недвижимости в ОАЭ

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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