Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Sharjah Emirate
  4. Виллы

Купить вилла с бассейном в Sharjah Emirate, ОАЭ

Аш-Шарджа
25
Вилла В архив
Очистить
3 объекта найдено
Вилла 5 комнатв Qatah, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Qatah, ОАЭ
5 Количество комнат 7 ванных комнат 10 000 м²
€ 686,651
Лучшее предложение виллы!! Просторная вилла в Шардже, 10% предоплата без агентского сбора ил…
Вилла 2 комнатыв Basateen Taey, ОАЭ
Вилла 2 комнаты
Basateen Taey, ОАЭ
2 Количество комнат 4 ванных комнат 1 504 м²
€ 257,495
Горячая сделка!! Новая вилла с 2 спальнями в Nasma Residence без платы за обслуживание в теч…
Вилла 4 комнатыв Al Hamriya, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Al Hamriya, ОАЭ
4 Количество комнат 5 ванных комнат 2 799 м² Количество этажей 2
€ 612,839
Удивительный вид на море Вильи L BEST PRICE L NO КОМИССИЯ !!Мы рады предложить удивительный …

Параметры недвижимости в Sharjah Emirate, ОАЭ

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти