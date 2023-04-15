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Купить вилла с видом на море в Sharjah Emirate, ОАЭ

Аш-Шарджа
25
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4 объекта найдено
Вилла 4 комнатыв Al Hamriya, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Al Hamriya, ОАЭ
4 Количество комнат 4 ванных комнат 2 780 м²
€ 634,910
AL WASAYEF REAL ESTATE | Лучшее предложение | 0% Агентская платаЛучшее горячее предложение!!…
Вилла 5 комнатв Al Hamriya, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Al Hamriya, ОАЭ
5 Количество комнат 5 ванных комнат 3 340 м²
€ 981,643
Al Wasayef Real Estate предлагает 5 спальных вилл, все мастерами планировки комнат. с уникал…
Вилла 4 комнатыв Al Hamriya, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Al Hamriya, ОАЭ
4 Количество комнат 5 ванных комнат 2 773 м²
€ 662,131
Жилой комплекс Ajmal Makan на набережной Шарджи - это первый жилой курорт в Шардже с видом н…
Вилла 4 комнатыв Al Hamriya, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Al Hamriya, ОАЭ
4 Количество комнат 5 ванных комнат 2 799 м² Количество этажей 2
€ 612,839
Удивительный вид на море Вильи L BEST PRICE L NO КОМИССИЯ !!Мы рады предложить удивительный …

Параметры недвижимости в Sharjah Emirate, ОАЭ

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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