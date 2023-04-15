Купить вилла в Sharjah Emirate, ОАЭ

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Realting.com
ОАЭ
Sharjah Emirate
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Аш-Шарджа
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52 объекта найдено
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Вилла 4 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
5 ванных комнат
3 540 м²
€ 902,211
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 2, 3…
Вилла 4 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
5 ванных комнат
4 145 м²
€ 902,211
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 2, 3…
Вилла 5 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
6 ванных комнат
6 474 м²
€ 1,562,623
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 2, 3…
Вилла 6 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
7 ванных комнат
8 829 м²
€ 2,039,110
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 2, 3…
Вилла 6 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
7 ванных комнат
15 489 м²
€ 5,064,300
Sarai от Arada Developer - это новейшая жилая застройка, расположенная в Масааре, Шарджа, ко…
Вилла 6 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
7 ванных комнат
18 027 м²
€ 5,996,920
Sarai от Arada Developer - это новейшая жилая застройка, расположенная в Масааре, Шарджа, ко…
Вилла 6 спален
Аш-Шарджа, ОАЭ
7 ванных комнат
9 000 м²
€ 931,884
Современные виллы Al Hooshi состоят из двух соседних вилл, построенных на одном участке, каж…
Вилла 5 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
7 ванных комнат
6 054 м²
€ 1,201,640
Вилла Robinia Forest предлагает престижный, стильный и комфортный образ жизни. Зеленый образ…
Вилла 5 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
7 ванных комнат
6 054 м²
€ 1,190,605
Вилла Robinia Forest предлагает престижный, стильный и комфортный образ жизни. Зеленый образ…
Вилла 5 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
7 ванных комнат
6 054 м²
€ 1,202,866
Вилла Robinia Forest предлагает престижный, стильный и комфортный образ жизни. Зеленый образ…
Вилла 5 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
7 ванных комнат
6 054 м²
€ 1,210,468
Вилла Robinia Forest предлагает престижный, стильный и комфортный образ жизни. Зеленый образ…
Вилла 4 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
6 ванных комнат
4 175 м²
€ 776,897
Представляя Arada Robinia, резиденции нового века представляют зеленый образ жизни в сообщес…
Вилла 5 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
6 ванных комнат
4 701 м²
€ 980,931
Sendian Villas at Masaar community is a new development by Arada Developer that offers uniqu…
Вилла 5 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
7 ванных комнат
5 982 м²
€ 1,169,333
Представляя Arada Robinia, резиденции нового века представляют зеленый образ жизни в сообщес…
Вилла 5 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
7 ванных комнат
6 478 м²
€ 1,294,163
Представляя Arada Robinia, резиденции нового века представляют зеленый образ жизни в сообщес…
Вилла 2 спальни
Аш-Шарджа, ОАЭ
3 ванных комнат
1 884 м²
€ 340,647
Hayyan Townhouse в Barashi Sharjah предоставляет доступ к первоклассному образу жизни, котор…
Вилла 4 спальни
Аш-Шарджа, ОАЭ
6 ванных комнат
3 263 м²
€ 587,087
Hayyan Villas at Barashi are a number of elegant properties for sale in Sharjah, offering th…
Вилла 2 спальни
Аш-Шарджа, ОАЭ
3 ванных комнат
1 841 м²
€ 318,575
Hayyan Townhouse в Barashi Sharjah предоставляет доступ к первоклассному образу жизни, котор…
Вилла 3 спальни
Аш-Шарджа, ОАЭ
4 ванных комнат
2 314 м²
€ 420,597
Hayyan Townhouse в Barashi Sharjah предоставляет доступ к первоклассному образу жизни, котор…
Вилла 3 спальни
Аш-Шарджа, ОАЭ
4 ванных комнат
2 368 м²
€ 423,049
Hayyan Townhouse в Barashi Sharjah предоставляет доступ к первоклассному образу жизни, котор…
Вилла 5 спален
Аш-Шарджа, ОАЭ
7 ванных комнат
5 075 м²
€ 973,381
Hayyan Villas в Бараши - это несколько элегантных отелей для продажи в Шардже, которые предл…
Вилла 4 спальни
Аш-Шарджа, ОАЭ
6 ванных комнат
3 876 м²
€ 777,142
Hayyan Villas at Barashi are a number of elegant properties for sale in Sharjah, offering th…
Вилла 4 спальни
Аш-Шарджа, ОАЭ
6 ванных комнат
2 852 м²
€ 492,672
Hayyan Villas at Barashi are a number of elegant properties for sale in Sharjah, offering th…
Вилла 5 спален
Аш-Шарджа, ОАЭ
6 Количество комнат
6 ванных комнат
659 м²
Количество этажей 2
€ 2,830,723
Остров Джубайль расположен недалеко от Абу-Даби, между островом Яс и островом Саадият. Он пр…
Вилла 2 спальни
Аш-Шарджа, ОАЭ
3 ванных комнат
1 765 м²
€ 306,296
Hayyan Townhouse at Barashi Sharjah presents access to a premium lifestyle that is exclusive…
Вилла 4 спальни
Аш-Шарджа, ОАЭ
6 ванных комнат
2 906 м²
€ 495,125
Hayyan Villas в Barashi - это несколько элегантных отелей для продажи в Шардже, предлагающих…
Вилла 3 спальни
Аш-Шарджа, ОАЭ
4 ванных комнат
2 335 м²
€ 421,800
Hayyan Townhouse at Barashi Sharjah presents access to a premium lifestyle that is exclusive…
Вилла 4 спальни
Аш-Шарджа, ОАЭ
6 ванных комнат
2 873 м²
€ 493,899
Hayyan Villas в Barashi - это несколько элегантных отелей для продажи в Шардже, предлагающих…
Вилла 5 спален
Аш-Шарджа, ОАЭ
7 ванных комнат
5 113 м²
€ 975,834
Hayyan Villas в Бараши - это несколько элегантных отелей для продажи в Шардже, которые предл…
Вилла 4 спальни
Аш-Шарджа, ОАЭ
6 ванных комнат
3 929 м²
€ 779,595
Hayyan Villas в Barashi - это несколько элегантных отелей для продажи в Шардже, предлагающих…
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Параметры недвижимости в Sharjah Emirate, ОАЭ
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