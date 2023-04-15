Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. ОАЭ
  3. Sharjah Emirate
  4. Виллы

Купить вилла в Sharjah Emirate, ОАЭ

Аш-Шарджа
25
Вилла В архив
Очистить
52 объекта найдено
Вилла 4 спальнив Sharjah Emirate, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
5 ванных комнат 3 540 м²
€ 902,211
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 2, 3…
Вилла 4 спальнив Sharjah Emirate, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
5 ванных комнат 4 145 м²
€ 902,211
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 2, 3…
Вилла 5 спаленв Sharjah Emirate, ОАЭ
Вилла 5 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
6 ванных комнат 6 474 м²
€ 1,562,623
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 2, 3…
Вилла 6 спаленв Sharjah Emirate, ОАЭ
Вилла 6 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
7 ванных комнат 8 829 м²
€ 2,039,110
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 2, 3…
Вилла 6 спаленв Sharjah Emirate, ОАЭ
Вилла 6 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
7 ванных комнат 15 489 м²
€ 5,064,300
Sarai от Arada Developer - это новейшая жилая застройка, расположенная в Масааре, Шарджа, ко…
Вилла 6 спаленв Sharjah Emirate, ОАЭ
Вилла 6 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
7 ванных комнат 18 027 м²
€ 5,996,920
Sarai от Arada Developer - это новейшая жилая застройка, расположенная в Масааре, Шарджа, ко…
Вилла 6 спаленв Аш-Шарджа, ОАЭ
Вилла 6 спален
Аш-Шарджа, ОАЭ
7 ванных комнат 9 000 м²
€ 931,884
Современные виллы Al Hooshi состоят из двух соседних вилл, построенных на одном участке, каж…
Вилла 5 спаленв Sharjah Emirate, ОАЭ
Вилла 5 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
7 ванных комнат 6 054 м²
€ 1,201,640
Вилла Robinia Forest предлагает престижный, стильный и комфортный образ жизни. Зеленый образ…
Вилла 5 спаленв Sharjah Emirate, ОАЭ
Вилла 5 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
7 ванных комнат 6 054 м²
€ 1,190,605
Вилла Robinia Forest предлагает престижный, стильный и комфортный образ жизни. Зеленый образ…
Вилла 5 спаленв Sharjah Emirate, ОАЭ
Вилла 5 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
7 ванных комнат 6 054 м²
€ 1,202,866
Вилла Robinia Forest предлагает престижный, стильный и комфортный образ жизни. Зеленый образ…
Вилла 5 спаленв Sharjah Emirate, ОАЭ
Вилла 5 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
7 ванных комнат 6 054 м²
€ 1,210,468
Вилла Robinia Forest предлагает престижный, стильный и комфортный образ жизни. Зеленый образ…
Вилла 4 спальнив Sharjah Emirate, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
6 ванных комнат 4 175 м²
€ 776,897
Представляя Arada Robinia, резиденции нового века представляют зеленый образ жизни в сообщес…
Вилла 5 спаленв Sharjah Emirate, ОАЭ
Вилла 5 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
6 ванных комнат 4 701 м²
€ 980,931
Sendian Villas at Masaar community is a new development by Arada Developer that offers uniqu…
Вилла 5 спаленв Sharjah Emirate, ОАЭ
Вилла 5 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
7 ванных комнат 5 982 м²
€ 1,169,333
Представляя Arada Robinia, резиденции нового века представляют зеленый образ жизни в сообщес…
Вилла 5 спаленв Sharjah Emirate, ОАЭ
Вилла 5 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
7 ванных комнат 6 478 м²
€ 1,294,163
Представляя Arada Robinia, резиденции нового века представляют зеленый образ жизни в сообщес…
Вилла 2 спальнив Аш-Шарджа, ОАЭ
Вилла 2 спальни
Аш-Шарджа, ОАЭ
3 ванных комнат 1 884 м²
€ 340,647
Hayyan Townhouse в Barashi Sharjah предоставляет доступ к первоклассному образу жизни, котор…
Вилла 4 спальнив Аш-Шарджа, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Аш-Шарджа, ОАЭ
6 ванных комнат 3 263 м²
€ 587,087
Hayyan Villas at Barashi are a number of elegant properties for sale in Sharjah, offering th…
Вилла 2 спальнив Аш-Шарджа, ОАЭ
Вилла 2 спальни
Аш-Шарджа, ОАЭ
3 ванных комнат 1 841 м²
€ 318,575
Hayyan Townhouse в Barashi Sharjah предоставляет доступ к первоклассному образу жизни, котор…
Вилла 3 спальнив Аш-Шарджа, ОАЭ
Вилла 3 спальни
Аш-Шарджа, ОАЭ
4 ванных комнат 2 314 м²
€ 420,597
Hayyan Townhouse в Barashi Sharjah предоставляет доступ к первоклассному образу жизни, котор…
Вилла 3 спальнив Аш-Шарджа, ОАЭ
Вилла 3 спальни
Аш-Шарджа, ОАЭ
4 ванных комнат 2 368 м²
€ 423,049
Hayyan Townhouse в Barashi Sharjah предоставляет доступ к первоклассному образу жизни, котор…
Вилла 5 спаленв Аш-Шарджа, ОАЭ
Вилла 5 спален
Аш-Шарджа, ОАЭ
7 ванных комнат 5 075 м²
€ 973,381
Hayyan Villas в Бараши - это несколько элегантных отелей для продажи в Шардже, которые предл…
Вилла 4 спальнив Аш-Шарджа, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Аш-Шарджа, ОАЭ
6 ванных комнат 3 876 м²
€ 777,142
Hayyan Villas at Barashi are a number of elegant properties for sale in Sharjah, offering th…
Вилла 4 спальнив Аш-Шарджа, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Аш-Шарджа, ОАЭ
6 ванных комнат 2 852 м²
€ 492,672
Hayyan Villas at Barashi are a number of elegant properties for sale in Sharjah, offering th…
Вилла 5 спаленв Аш-Шарджа, ОАЭ
Вилла 5 спален
Аш-Шарджа, ОАЭ
6 Количество комнат 6 ванных комнат 659 м² Количество этажей 2
€ 2,830,723
Остров Джубайль расположен недалеко от Абу-Даби, между островом Яс и островом Саадият. Он пр…
Вилла 2 спальнив Аш-Шарджа, ОАЭ
Вилла 2 спальни
Аш-Шарджа, ОАЭ
3 ванных комнат 1 765 м²
€ 306,296
Hayyan Townhouse at Barashi Sharjah presents access to a premium lifestyle that is exclusive…
Вилла 4 спальнив Аш-Шарджа, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Аш-Шарджа, ОАЭ
6 ванных комнат 2 906 м²
€ 495,125
Hayyan Villas в Barashi - это несколько элегантных отелей для продажи в Шардже, предлагающих…
Вилла 3 спальнив Аш-Шарджа, ОАЭ
Вилла 3 спальни
Аш-Шарджа, ОАЭ
4 ванных комнат 2 335 м²
€ 421,800
Hayyan Townhouse at Barashi Sharjah presents access to a premium lifestyle that is exclusive…
Вилла 4 спальнив Аш-Шарджа, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Аш-Шарджа, ОАЭ
6 ванных комнат 2 873 м²
€ 493,899
Hayyan Villas в Barashi - это несколько элегантных отелей для продажи в Шардже, предлагающих…
Вилла 5 спаленв Аш-Шарджа, ОАЭ
Вилла 5 спален
Аш-Шарджа, ОАЭ
7 ванных комнат 5 113 м²
€ 975,834
Hayyan Villas в Бараши - это несколько элегантных отелей для продажи в Шардже, которые предл…
Вилла 4 спальнив Аш-Шарджа, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Аш-Шарджа, ОАЭ
6 ванных комнат 3 929 м²
€ 779,595
Hayyan Villas в Barashi - это несколько элегантных отелей для продажи в Шардже, предлагающих…

Параметры недвижимости в Sharjah Emirate, ОАЭ

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти