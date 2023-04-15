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Купить таунхаус в Sharjah Emirate, ОАЭ

Аш-Шарджа
15
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30 объектов найдено
Таунхаус 4 спальнив Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
4 ванных комнат 3 156 м²
€ 788,178
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 2, 3…
Таунхаус 4 спальнив Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
4 ванных комнат 2 661 м²
€ 642,510
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 2, 3…
Таунхаус 3 спальнив Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
4 ванных комнат 2 349 м²
€ 590,275
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 2, 3…
Таунхаус 3 спальнив Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
4 ванных комнат 2 348 м²
€ 567,714
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 2, 3…
Таунхаус 2 спальнив Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус 2 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
3 ванных комнат 1 965 м²
€ 415,915
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 2, 3…
Таунхаус 3 спальнив Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
4 ванных комнат 2 591 м²
€ 460,792
Presenting Arada Robinia, a new-age residences present the green lifestyle within the forest…
Таунхаус 2 спальнив Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус 2 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
4 ванных комнат 1 962 м²
€ 343,081
Представляя Arada Robinia, резиденции нового века представляют зеленый образ жизни в сообщес…
Таунхаус 3 спальнив Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
4 ванных комнат 2 352 м²
€ 466,923
Представляя Arada Robinia, резиденции нового века представляют зеленый образ жизни в сообщес…
Таунхаус 4 спальнив Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
5 ванных комнат 2 652 м²
€ 484,335
Представляя Arada Robinia, резиденции нового века представляют зеленый образ жизни в сообщес…
Таунхаус 4 спальнив Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
5 ванных комнат 3 153 м²
€ 605,479
Представляя Arada Robinia, резиденции нового века представляют зеленый образ жизни в сообщес…
Таунхаус 4 спальнив Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
5 ванных комнат 2 652 м²
€ 478,204
Представляя Arada Robinia, резиденции нового века представляют зеленый образ жизни в сообщес…
Таунхаус 2 спальнив Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус 2 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
4 ванных комнат 1 962 м²
€ 336,950
Представляя Arada Robinia, резиденции нового века представляют зеленый образ жизни в сообщес…
Таунхаус 4 спальнив Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
6 ванных комнат 4 175 м²
€ 797,006
Представляя Arada Robinia, резиденции нового века представляют зеленый образ жизни в сообщес…
Таунхаус 3 спальнив Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
4 ванных комнат 2 352 м²
€ 461,283
Представляя Arada Robinia, резиденции нового века представляют зеленый образ жизни в сообщес…
Таунхаус 3 спальнив Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
4 ванных комнат 2 691 м²
€ 524,553
Представляя Arada Robinia, резиденции нового века представляют зеленый образ жизни в сообщес…
Таунхаус 3 спальнив Аш-Шарджа, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни
Аш-Шарджа, ОАЭ
4 Количество комнат 4 ванных комнат 269 м² Количество этажей 2
€ 1,028,864
Остров Джубайль расположен недалеко от Абу-Даби, между островом Яс и островом Саадият. Он пр…
Таунхаус 3 спальнив Аш-Шарджа, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни
Аш-Шарджа, ОАЭ
4 ванных комнат 2 335 м²
€ 421,800
Hayyan Townhouse в Barashi Sharjah предоставляет доступ к первоклассному образу жизни, котор…
Таунхаус 3 спальнив Аш-Шарджа, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни
Аш-Шарджа, ОАЭ
4 ванных комнат 2 314 м²
€ 420,597
Hayyan Townhouse в Barashi Sharjah предоставляет доступ к первоклассному образу жизни, котор…
Таунхаус 4 спальнив Аш-Шарджа, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Аш-Шарджа, ОАЭ
5 ванных комнат 2 852 м²
€ 492,672
Hayyan Townhouse в Barashi Sharjah предоставляет доступ к первоклассному образу жизни, котор…
Таунхаус 4 спальнив Аш-Шарджа, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Аш-Шарджа, ОАЭ
5 ванных комнат 2 873 м²
€ 493,899
Hayyan Townhouse в Barashi Sharjah предоставляет доступ к первоклассному образу жизни, котор…
Таунхаус 4 спальнив Аш-Шарджа, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Аш-Шарджа, ОАЭ
5 ванных комнат 2 906 м²
€ 495,125
Hayyan Townhouse в Barashi Sharjah предоставляет доступ к первоклассному образу жизни, котор…
Таунхаус 3 спальнив Аш-Шарджа, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни
Аш-Шарджа, ОАЭ
4 ванных комнат 2 368 м²
€ 423,026
Hayyan Townhouse в Barashi Sharjah предоставляет доступ к первоклассному образу жизни, котор…
Таунхаус 2 спальнив Аш-Шарджа, ОАЭ
Таунхаус 2 спальни
Аш-Шарджа, ОАЭ
3 ванных комнат 2 002 м²
€ 343,099
Hayyan Townhouse в Barashi Sharjah предоставляет доступ к первоклассному образу жизни, котор…
Таунхаус 2 спальнив Аш-Шарджа, ОАЭ
Таунхаус 2 спальни
Аш-Шарджа, ОАЭ
3 ванных комнат 1 884 м²
€ 340,628
Hayyan Townhouse в Barashi Sharjah предоставляет доступ к первоклассному образу жизни, котор…
Таунхаус 2 спальнив Аш-Шарджа, ОАЭ
Таунхаус 2 спальни
Аш-Шарджа, ОАЭ
3 ванных комнат 1 959 м²
€ 340,628
Городской дом Hayyan в Бараши Шардже предлагает доступ к первоклассному образу жизни, которы…
Таунхаус 2 спальнив Аш-Шарджа, ОАЭ
Таунхаус 2 спальни
Аш-Шарджа, ОАЭ
3 ванных комнат 1 841 м²
€ 325,932
Hayyan Townhouse в Barashi Sharjah предоставляет доступ к первоклассному образу жизни, котор…
Таунхаус 2 спальнив Аш-Шарджа, ОАЭ
Таунхаус 2 спальни
Аш-Шарджа, ОАЭ
3 ванных комнат 1 884 м²
€ 330,837
Hayyan Townhouse в Barashi Sharjah предоставляет доступ к первоклассному образу жизни, котор…
Таунхаус 2 спальнив Аш-Шарджа, ОАЭ
Таунхаус 2 спальни
Аш-Шарджа, ОАЭ
3 ванных комнат 1 798 м²
€ 318,575
Hayyan Townhouse в Barashi Sharjah предоставляет доступ к первоклассному образу жизни, котор…
Таунхаус 2 спальнив Аш-Шарджа, ОАЭ
Таунхаус 2 спальни
Аш-Шарджа, ОАЭ
3 ванных комнат 1 841 м²
€ 318,575
Hayyan Townhouse в Barashi Sharjah предоставляет доступ к первоклассному образу жизни, котор…
Таунхаус 2 спальнив Аш-Шарджа, ОАЭ
Таунхаус 2 спальни
Аш-Шарджа, ОАЭ
3 ванных комнат 1 765 м²
€ 306,312
Hayyan Townhouse в Barashi Sharjah предоставляет доступ к первоклассному образу жизни, котор…

Параметры недвижимости в Sharjah Emirate, ОАЭ

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