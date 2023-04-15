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Купить недвижимость с бассейном в Sharjah Emirate, ОАЭ

Аш-Шарджа
59
Khor Fakkan
1
8 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Аш-Шарджа, ОАЭ
3 Количество комнат 140 м²
€ 410,000
Детали проекта: Cтоимость: 410 000 EUR Площадь: 140 кв.м. Количество спален: 2 План опла…
Квартирав Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира
Аш-Шарджа, ОАЭ
-1 Количество комнат 1 ванных комнат 379 м²
€ 92,944
Остров Марьям - это красивая водная застройка в центре города Шарджа, состоящая из безупречн…
Вилла 5 комнатв Qatah, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Qatah, ОАЭ
5 Количество комнат 7 ванных комнат 10 000 м²
€ 686,651
Лучшее предложение виллы!! Просторная вилла в Шардже, 10% предоплата без агентского сбора ил…
Квартира 1 комнатав Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира 1 комната
Аш-Шарджа, ОАЭ
1 Количество комнат 2 ванных комнат 695 м²
€ 135,124
Al Wasayef Real Estate Company объявляет об одном из самых сильных проектов в Шардже, объявл…
Вилла 2 комнатыв Basateen Taey, ОАЭ
Вилла 2 комнаты
Basateen Taey, ОАЭ
2 Количество комнат 4 ванных комнат 1 504 м²
€ 257,495
Горячая сделка!! Новая вилла с 2 спальнями в Nasma Residence без платы за обслуживание в теч…
Квартира 2 комнатыв Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира 2 комнаты
Аш-Шарджа, ОАЭ
2 Количество комнат 3 ванных комнат 1 328 м²
€ 262,155
Al Wasayef Real Estate рада представить вам Binghatti Avenue от Binghatti Developers в месте…
Квартира 1 комнатав Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира 1 комната
Аш-Шарджа, ОАЭ
1 Количество комнат 2 ванных комнат 679 м²
€ 131,936
Al Wasayef рад предложить вам великолепный проект вне плана в Bur Dubai, Binghatti Avenue Re…
Вилла 4 комнатыв Al Hamriya, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Al Hamriya, ОАЭ
4 Количество комнат 5 ванных комнат 2 799 м² Количество этажей 2
€ 612,839
Удивительный вид на море Вильи L BEST PRICE L NO КОМИССИЯ !!Мы рады предложить удивительный …

Параметры недвижимости в Sharjah Emirate, ОАЭ

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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