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Купить недвижимость с видом на море в Sharjah Emirate, ОАЭ

Аш-Шарджа
59
Khor Fakkan
1
8 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Аш-Шарджа, ОАЭ
3 Количество комнат 140 м²
€ 410,000
Детали проекта: Cтоимость: 410 000 EUR Площадь: 140 кв.м. Количество спален: 2 План опла…
Квартирав Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира
Аш-Шарджа, ОАЭ
-1 Количество комнат 1 ванных комнат 321 м²
€ 98,339
БОЛЬШОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!! Студия с 320 кв. Футами | Цена начала 401 000 дирхамов. предложение 1%…
Вилла 4 комнатыв Al Hamriya, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Al Hamriya, ОАЭ
4 Количество комнат 4 ванных комнат 2 780 м²
€ 634,910
AL WASAYEF REAL ESTATE | Лучшее предложение | 0% Агентская платаЛучшее горячее предложение!!…
Квартирав Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира
Аш-Шарджа, ОАЭ
-1 Количество комнат 1 ванных комнат 379 м²
€ 92,944
Остров Марьям - это красивая водная застройка в центре города Шарджа, состоящая из безупречн…
Квартира 1 комнатав Аш-Шарджа, ОАЭ
Квартира 1 комната
Аш-Шарджа, ОАЭ
1 Количество комнат 2 ванных комнат 695 м²
€ 135,124
Al Wasayef Real Estate Company объявляет об одном из самых сильных проектов в Шардже, объявл…
Вилла 5 комнатв Al Hamriya, ОАЭ
Вилла 5 комнат
Al Hamriya, ОАЭ
5 Количество комнат 5 ванных комнат 3 340 м²
€ 981,643
Al Wasayef Real Estate предлагает 5 спальных вилл, все мастерами планировки комнат. с уникал…
Вилла 4 комнатыв Al Hamriya, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Al Hamriya, ОАЭ
4 Количество комнат 5 ванных комнат 2 799 м² Количество этажей 2
€ 612,839
Удивительный вид на море Вильи L BEST PRICE L NO КОМИССИЯ !!Мы рады предложить удивительный …
Вилла 4 комнатыв Al Hamriya, ОАЭ
Вилла 4 комнаты
Al Hamriya, ОАЭ
4 Количество комнат 5 ванных комнат 2 773 м²
€ 662,131
Жилой комплекс Ajmal Makan на набережной Шарджи - это первый жилой курорт в Шардже с видом н…

Параметры недвижимости в Sharjah Emirate, ОАЭ

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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