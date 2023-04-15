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Купить дом в Sharjah Emirate, ОАЭ

Аш-Шарджа
40
82 объекта найдено
Таунхаус 4 спальнив Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
4 ванных комнат 3 156 м²
€ 788,178
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 2, 3…
Таунхаус 4 спальнив Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
4 ванных комнат 2 661 м²
€ 642,510
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 2, 3…
Таунхаус 3 спальнив Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
4 ванных комнат 2 349 м²
€ 590,275
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 2, 3…
Таунхаус 3 спальнив Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
4 ванных комнат 2 348 м²
€ 567,714
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 2, 3…
Вилла 6 спаленв Sharjah Emirate, ОАЭ
Вилла 6 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
7 ванных комнат 8 829 м²
€ 2,039,110
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 2, 3…
Вилла 5 спаленв Sharjah Emirate, ОАЭ
Вилла 5 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
6 ванных комнат 6 474 м²
€ 1,562,623
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 2, 3…
Вилла 4 спальнив Sharjah Emirate, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
5 ванных комнат 4 145 м²
€ 902,211
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 2, 3…
Вилла 4 спальнив Sharjah Emirate, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
5 ванных комнат 3 540 м²
€ 902,211
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 2, 3…
Таунхаус 2 спальнив Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус 2 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
3 ванных комнат 1 965 м²
€ 415,915
Sequoia - это шестой этап в Masaar от Arada Developer, который представляет таунхаусы с 2, 3…
Вилла 6 спаленв Sharjah Emirate, ОАЭ
Вилла 6 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
7 ванных комнат 15 489 м²
€ 5,064,300
Sarai от Arada Developer - это новейшая жилая застройка, расположенная в Масааре, Шарджа, ко…
Вилла 6 спаленв Sharjah Emirate, ОАЭ
Вилла 6 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
7 ванных комнат 18 027 м²
€ 5,996,920
Sarai от Arada Developer - это новейшая жилая застройка, расположенная в Масааре, Шарджа, ко…
Вилла 6 спаленв Аш-Шарджа, ОАЭ
Вилла 6 спален
Аш-Шарджа, ОАЭ
7 ванных комнат 9 000 м²
€ 931,884
Современные виллы Al Hooshi состоят из двух соседних вилл, построенных на одном участке, каж…
Вилла 5 спаленв Sharjah Emirate, ОАЭ
Вилла 5 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
7 ванных комнат 6 054 м²
€ 1,190,605
Вилла Robinia Forest предлагает престижный, стильный и комфортный образ жизни. Зеленый образ…
Таунхаус 3 спальнив Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
4 ванных комнат 2 591 м²
€ 460,792
Presenting Arada Robinia, a new-age residences present the green lifestyle within the forest…
Вилла 5 спаленв Sharjah Emirate, ОАЭ
Вилла 5 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
7 ванных комнат 6 054 м²
€ 1,201,640
Вилла Robinia Forest предлагает престижный, стильный и комфортный образ жизни. Зеленый образ…
Вилла 5 спаленв Sharjah Emirate, ОАЭ
Вилла 5 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
7 ванных комнат 6 054 м²
€ 1,202,866
Вилла Robinia Forest предлагает престижный, стильный и комфортный образ жизни. Зеленый образ…
Таунхаус 2 спальнив Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус 2 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
4 ванных комнат 1 962 м²
€ 343,081
Представляя Arada Robinia, резиденции нового века представляют зеленый образ жизни в сообщес…
Таунхаус 3 спальнив Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
4 ванных комнат 2 352 м²
€ 466,923
Представляя Arada Robinia, резиденции нового века представляют зеленый образ жизни в сообщес…
Таунхаус 4 спальнив Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
5 ванных комнат 2 652 м²
€ 484,335
Представляя Arada Robinia, резиденции нового века представляют зеленый образ жизни в сообщес…
Вилла 5 спаленв Sharjah Emirate, ОАЭ
Вилла 5 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
7 ванных комнат 6 054 м²
€ 1,210,468
Вилла Robinia Forest предлагает престижный, стильный и комфортный образ жизни. Зеленый образ…
Таунхаус 4 спальнив Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
5 ванных комнат 3 153 м²
€ 605,479
Представляя Arada Robinia, резиденции нового века представляют зеленый образ жизни в сообщес…
Таунхаус 4 спальнив Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
5 ванных комнат 2 652 м²
€ 478,204
Представляя Arada Robinia, резиденции нового века представляют зеленый образ жизни в сообщес…
Таунхаус 3 спальнив Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
4 ванных комнат 2 691 м²
€ 524,553
Представляя Arada Robinia, резиденции нового века представляют зеленый образ жизни в сообщес…
Таунхаус 2 спальнив Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус 2 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
4 ванных комнат 1 962 м²
€ 336,950
Представляя Arada Robinia, резиденции нового века представляют зеленый образ жизни в сообщес…
Таунхаус 3 спальнив Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус 3 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
4 ванных комнат 2 352 м²
€ 461,283
Представляя Arada Robinia, резиденции нового века представляют зеленый образ жизни в сообщес…
Таунхаус 4 спальнив Sharjah Emirate, ОАЭ
Таунхаус 4 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
6 ванных комнат 4 175 м²
€ 797,006
Представляя Arada Robinia, резиденции нового века представляют зеленый образ жизни в сообщес…
Вилла 4 спальнив Sharjah Emirate, ОАЭ
Вилла 4 спальни
Sharjah Emirate, ОАЭ
6 ванных комнат 4 175 м²
€ 776,897
Представляя Arada Robinia, резиденции нового века представляют зеленый образ жизни в сообщес…
Вилла 5 спаленв Sharjah Emirate, ОАЭ
Вилла 5 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
6 ванных комнат 4 701 м²
€ 980,931
Sendian Villas at Masaar community is a new development by Arada Developer that offers uniqu…
Вилла 5 спаленв Sharjah Emirate, ОАЭ
Вилла 5 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
7 ванных комнат 5 982 м²
€ 1,169,333
Представляя Arada Robinia, резиденции нового века представляют зеленый образ жизни в сообщес…
Вилла 5 спаленв Sharjah Emirate, ОАЭ
Вилла 5 спален
Sharjah Emirate, ОАЭ
7 ванных комнат 6 478 м²
€ 1,294,163
Представляя Arada Robinia, резиденции нового века представляют зеленый образ жизни в сообщес…

Параметры недвижимости в Sharjah Emirate, ОАЭ

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